K. Nawrockis: jeigu Lietuvą užpultų, Lenkija laikytųsi 5-ojo NATO straipsnio įsipareigojimų

„Ši procedūra yra reguliuojama 5-uoju NATO straipsniu. Jis užtikrina NATO šalių solidarumą. Pažadėjome to laikytis stodami į NATO, dėl to akivaizdu, jog, užpuolus vieną NATO narę, sureaguos ir kitos šalys narės“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė K. Nawrockis.
Pasak jo, NATO narės privalo būti tvirtai įsitikinusios, jog 5-ojo straipsnio įsipareigojimai veikia.
„Nors tikiuosi, jog niekada neteks to (5-ojo straipsnio veikimo – ELTA) tikrinti praktiškai, kad to nenutiktų, privalome kelti kariuomenės finansavimo biudžetą ir kurti santykius, kokius plėtojame su JAV bei Lietuva, pasitelkdami bendrus susitikimus – tokius kaip šis“, – kalbėjo Lenkijos prezidentas.
NATO sutarties 5-asis straipsnis numato, kad vienos šalies narės užpuolimas laikomas visų užpuolimu.
Tačiau JAV prezidentui Donaldui Trumpui keičiant šalies politiką ir būgštaujant, kad Rusija gali užpulti kurią nors iš NATO narių, Europoje rimtai suabejota, ar JAV tebėra įsipareigojusios veikti pagal 5-ąjį straipsnį.