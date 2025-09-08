Nacionalinio susivienijimo pirmininku išrinktas V. Sinica: sprendimą turi patvirtinti Teisingumo ministerija

„Aš suprantu, kad esu išrinktas, bet taip pat suprantu, kad sprendimas – Teisingumo ministerijos rankose. Mes dar net nežinome iki galo, kas bus teisingumo ministru, juo labiau nežinome, kokie tie sprendimai bus. Bet Teisingumo ministerija turės nuspręsti Nacionalinio susivienijimo likimą“, – pirmadienį Seime žurnalistams teigė V. Sinica.
„Šiandien partijos pirmininku formaliai duombazėje tikrai yra Vytautas Radžvilas“, – pažymėjo jis.
Pasak Seimo nario, reikiamus partijos suvažiavimo dokumentus ministerijai ketinama pateikti artimiausiomis dienomis. Jis pridūrė, kad atsakymą Teisingumo ministerija turėtų priimti iki spalio mėnesio.
„Nešime artimiausiomis dienomis, tikrai šią savaitę. Norime geriau sutvarkyti viską, nes tikrai pats nustebau, kiek daug popierių reikia tam, kad viską tvarkingai pateikti“, – sakė V. Sinica.
„Kiek žinau, mėnesį laiko atsakymui turi Teisingumo ministerija. Aš nežinau, ar tą visą mėnesio laiką ir naudos, galbūt ne, bet iki spalio galės spręsti“, – nurodė parlamentaras.
Kaip jau buvo skelbta, šeštadienį V. Sinicos inicijuotame Nacionalinio susivienijimo neeiliniame suvažiavime parlamentaras buvo išrinktas partijos pirmininku.
Rugpjūtį Nacionalinio susivienijimo valdyba, kuriai priklauso ir V. Radžvilas, nutarė pašalinti V. Sinicą iš partijos, nes, kaip buvo teigiama, Seimo narys sistemingai ir šiurkščiai pažeidinėjo partijos įstatus ir Etikos kodeksą.
Pats V. Sinica tvirtino, jog šis sprendimas yra negaliojantis, nes partijos valdyba pagal įstatus neturi jokios teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų.
Šeštadienį organizuotą partijos suvažiavimą dabartinė Nacionalinio susivienijimo vadovybė laiko neteisėtu. Tvirtinama, kad šiuo suvažiavimu siekta sustabdyti partijos Kontrolės komisijos tyrimą dėl esą neskaidriai panaudotų lėšų 2024 m. Seimo rinkimų kampanijos metu. Valdyba tikina, jog partijos lėšos buvo iššvaistytos, o pats Nacionalinis susivienijimas įklampintas į skolas. Priduriama, jog tyrimo išvados esą nepalankios pačiam V. Sinicai.
Nacionaliniam susivienijimui nuo jo įkūrimo vadovavęs V. Radžvilas žada teisinį ginčą. Jis taip pat pažymėjo, kad Teisingumo ministerijai yra perduoti duomenys ir medžiaga apie tai, kad V. Sinica iš partijos pašalintas už mėginimus sušaukti suvažiavimą.
ELTA primena, kad V. Sinica buvo Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas. Jis buvo vienintelis partijos narys Seime, V. Sinica į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą.