P. Gražulio byloje nuosprendžio paskelbimas atidėtas mėnesiui

„Paskelbimas atidėtas dėl teisėjų kolegijos pirmininko teisėto nebuvimo darbe. Paskelbimas vyks spalio 7 dieną“ ,– Eltą pirmadienį informavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
P. Gražulis sakė žinantis, kad jo nuosprendžio skelbimas nevyks ir yra atidėtas.
„Nieko tokio, svarbu, koks bus nuosprendis. Jeigu jis manęs netenkins, skųsiu ir Europos Žmogaus Teisių Teismui, rašysiu laišką ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Kaltinimai yra absurdas“, – Eltai sakė P. Gražulis.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra politiką prašo pripažinti kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skirti jam 10 tūkst. eurų baudą.
P. Gražulis yra kaltinamas tuo, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas, Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Minimame Baudžiamojo kodekso straipsnyje nurodoma, kad tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Gegužę P. Gražulis davė parodymus teismui, jis kaltės nepripažino. P. Gražulis tvirtino ne niekinęs LGBTQ žmonių, o tik citavęs Šventąjį Raštą.
Tuo metu P. Gražulio advokatė Loreta Gužauskienė mano, kad jos klientas išreiškė nuomonę, už kurią negali būti baudžiamas. Ji mano, kad nėra nusikaltimo sudėties ir prašo P. Gražulį išteisinti.
Prokurorė Jurgita Jakučionė savo kalboje pažymėjo, kad politikas nesigaili, įvykių metu kaltinamasis buvo Seimo nariu ir gali būti laikomas visuomenės nuomonės formuotoju. Anot prokurorės, po įvykio P. Gražulis dalinosi žurnalistų darytais vaizdo įrašais apie savo pasisakymą.
Pasak jos, ekspertai nustatė, kad buvo išsakytos diskriminacinės prieš LGBTQ nukreiptos idėjos.
Prokurorė pažymėjo, kad P. Gražulis anksčiau buvo teistas, daug kartų baustas administracine tvarka, bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus vieną iš švelnesnių sankcijoje numatytų bausmių.
Po generalinės prokurorės Nidos Grunskienės kreipimosi gegužės 6 d. Europos Parlamentas (EP) panaikino P. Gražulio teisinę neliečiamybę. EP nenustatė aplinkybių, leidžiančių teigti, jog teisėsaugos procesas gali būti traktuojamas kaip politinis persekiojimas.
P. Gražulio teisinė neliečiamybė dėl kaltinimų šioje byloje buvo panaikinta ir anksčiau, tai yra 2023 m. lapkritį, tik tuomet šį sprendimą priėmė Seimas, kadangi politikas buvo išrinktas į parlamentą.
Petras GražulisLGBTLGBTQ+
