R. Žemaitaitis: antradienį I. Ruginienė susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

„Kiek žinau, man atrodo, premjerė rytoj ryte su juo susitinka, pagal numatytą grafiką“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Anksčiau „Nemuno aušra“ siūlė į šias pareigas skirti komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, tačiau praėjusią savaitę paaiškėjo, jog paskirtoji premjerė prezidentui šios kandidatūros neteiks.
R. Žemaitaitis neįvardijo ir kandidato, kurį teiks į energetikos ministrus. Jis nurodė, jog su I. Ruginiene aptarinėjamos dvi pavardės, tarp kurių – ir laikinai Energetikos ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas.
Tiesa, anot „Nemuno aušros“ lyderio, ministrui jis turi papildomų klausimų dėl „Veolia“ bylos.
„Dėl energetikos ministro – šiandieną pasirodė skandalinga informacija dėl „Veolia“, kur iš tikrųjų, matyt, reikia įsigilinti į tai, kas ten vis dėlto įvyko, ar buvo daromas spaudimas, ar nebuvo daromas spaudimas, ar buvo pasirašoma sutartis laisva valia, kokiu principu dalyvavo valstybė“, – žurnalistams teigė jis.
„Yra du kandidatai. Premjerė juos abudu žino. Vakar dar kartą aptarėme darbines savybes. Vienas iš kandidatų buvo dar ir Žygimantas Vaičiūnas – iki šio ryto. Matyt, reikės detalesnių paaiškinimų. (...) Tikrai neužkertu (kelio jam tapti ministru – ELTA). Sakau dar kartą – reikia papildyti tam tikras aplinkybes, kas yra išpublikuota, parašyta“, – tęsė R. Žemaitaitis.
Neslėpė abejonių dėl kai kurių pateiktų kandidatų
Prezidentas jau susitiko su didžiąja dalimi kandidatų į ministrus, tačiau liko neaiškios dvi – „aušriečiams“ deleguotų Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų kandidatūros.
Klausiamas, ar sudėtinga rasti tinkamų kandidatų, R. Žemaitaitis tikino, kad daugelis nenori eiti politikon dėl sulaukiamo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio bei darbo laikinumo.
„Aš manau, kad ne kiek sudėtinga surasti kandidatų, bet kiek yra sudėtinga žmogui sutikti eiti, kai taršo tave, tavo skeletus prieš 10–15 metų“, – sakė jis, pažymėdamas, kad daugelis ne politikoje veikiančių ekspertų, pasirinkdami ministro kėdę, turėtų atsisakyti kitų gyvenimo veiklų.
„Klausimas – kiek koalicija gali dirbti. Ar dirbs trejus metus, ar mėnesį, ar du, ar keturis, ar neišlys koks skeletas ir nereikės atsistatydinti? Šiandieną (apsisprendusieji – ELTA) eiti į ministrus – drąsūs kiškiai, kaip aš sakau, kurie taip tvirtai žengia į ministrus. Žiūriu į susisiekimo ministrą, žiūriu į ekonomikos inovacijų ministrą. Ko gero, susisiekimo ministras... Aš neįsivaizduoju, kaip jam seksis dirbti“, – skepsio neslėpė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į ministres pirmininkes.
Paskirtoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Remigijus ŽemaitaitisInga RuginienėNemuno aušra
