Sostinėje bus minimos Oršos mūšio 511-osios metinės

Šia proga nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų bus surengta Garbės sargybos kuopos karių ir Lietuvos kariuomenės eisena. Lietuvos kariuomenės orkestras minėjimo proga atliks muzikinę programą Rotušės ir Katedros aikštėse, o Garbės sargybos kuopos kariai virš Valdovų rūmų iškels Lietuvos istorinę vėliavą.
Minėjimo renginiai prasidės tarptautine konferencija, skirta įvertinti šiuo metu Ukrainoje vykstančio karo pamokas.
Pasak istorinių šaltinių, pažymint 1514 metų rugsėjo 8 dieną įvykusį Oršos mūšį, Vilniuje buvo surengtos triumfo eitynės, per kurias gyventojams demonstruoti belaisviai ir trofėjai, ginklai, auksas, o paimtos priešo vėliavos pakabintos Vilniaus katedroje.