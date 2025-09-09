D. Matulionis apie braziliškų orlaivių pirkimą: Prezidentūros spaudimo KAM nebuvo

„Tai eilinė politinė insinuacija, nepagrįsta jokiais faktais ir jokiais sprendimais, kurie buvo Valstybės gynimo taryboje. Tai iš tikrųjų reikia kategoriškai atmesti – jokių žingsnių, jokio spaudimo Krašto apsaugos ministerijai iš Prezidentūros nebuvo“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Tai yra Krašto apsaugos ministerijos sprendimas, kuris buvo pateiktas Valstybės gynimo taryboje su visais argumentais. Todėl man šita diskusija atrodo, sakyčiau, keista“, – pridūrė jis.
D. Matulionis pabrėžė, kad šio tipo braziliškus lėktuvus taip pat perka ir kitos Europos Sąjungai (ES) bei NATO priklausančios šalys.
„Didžioji dalis detalių ir komponentų gaminami Amerikoje ir Europoje. Pagrindinis aptarnavimo centras yra Portugalijoje. Ir pati kompanija, kiek aš girdėjau, labai geranoriškai žiūri į galimybę nemažą dalį detalių gaminti Lietuvoje, taigi dar papildomas ekonominis interesas“, – privalumus vardino prezidento patarėjas.
„Na ir svarbiausia, kas buvo turbūt lemiama, tai yra kainos ir kokybės santykis. Kartais norisi paklausti, ar tikrai mums gerokai brangesnis lėktuvas, tik dėl to, kad perkame iš NATO valstybės, yra geriau“, – pridūrė D. Matulionis.
ELTA primena, kad viešoje erdvėje buvo kalbėta, jog būtent Prezidentūra labiausiai palaikė idėją pikti braziliškus „Embraer“ lėktuvus. Šio tipo orlaiviai turi reaktyvinius variklius, todėl yra daug greitesni ir tylesni.
Kariuomenė jau yra teigusi, kad nuo 2006 m. trijų turimų „Spartan“ nebeapsimoka modernizuoti. Pasak jos, vien „Spartan“ navigacijos sistemos modernizacija kainuotų 153 milijonų eurų. Be to, akcentavo kariuomenė, šis lėktuvas NATO kontekste negeba gabenti reikiamo krovinių ir karių kiekio.
Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais.
Jie taip pat nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
Deividas MatulionisKrašto apsaugos ministerija (KAM)Lėktuvai
