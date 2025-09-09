Į energetikos ministrus siūlomas M. Jablonskis: esu pasirengęs prisiimti atsakomybę

„Šiuo metu dirbu man patinkantį darbą, bet, jei valstybė matys, kad galiu būti naudingas – esu pasirengęs prisiimti atsakomybę. (…) Esu baigęs teisės studijas, dėstau Europos Sąjungos energetikos teisę, praktikoje dirbu su rinkų reguliavimu“, – Eltai antradienį teigė M. Jablonskis.
Potencialus kandidatas į ministrus teigia su premjere kalbėjęs antradienį ryte, tačiau tikina gerbiantis procedūras, todėl, jo manymu, sprendimus dėl kandidatūrų turėtų komentuoti pati Vyriausybės vadovė.
„Mano fokusas – kaip geriausiai pritaikyti savo energetikos teisinę patirtį Lietuvos energetikos tikslams“, – nurodė M. Jablonskis.
Pagal naująją koalicijos sutartį teisę deleguoti energetikos ministrą gavo „Nemuno aušra“. Jos lyderis Remigijus Žemaitaitis jau anksčiau sakė, kad kandidatui keliamas lūkestis dėl valstybinės „Ignitis grupės“ akcijų, kurios priklauso privatiems investuotojams, išpirkimo.
Praėjusią savaitę dabar siūlomas kandidatas į ministrus „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo, jog valdančiųjų planai dėl nacionalinio saugumo tikslų ar siekio mažinti elektros kainas vartotojams galėtų sukelti nepasitenkinimą, pavyzdžiui, tarp Jungtinių Valstijų investuotojų, kurie kreiptųsi į teismus.
„Mūsų bendrovių akcijomis prekiaujama ir Niujorko biržoje, ir visai tikėtina, kad („Ignitis grupėje“ – ELTA) yra ir amerikiečių investuotojų. Tai toks amerikiečių investuotojas gali sakyti – žinote, aš nesutinka, kad „Ignitis“ pradeda vykdyti socialinę funkciją, nuleidžia kainas vartotojams ir nebemoka dividendų“, – tinklalaidėje sakė M. Jablonskis.
Tad, jo teigimu, be rimtų apsaugos priemonių Lietuva dėl grupės akcijų delistingavimo gali įsivelti į brangius teisinius ginčus užsienyje.
„Prieš bet kokį sprendimą bus vertinama daug dalykų ir jų visuma: ekonomika – kiek kainuoja išpirkimas, finansavimo šaltiniai, poveikis biudžetui ir vartotojų kainoms, teisės rizikos, galimos bylos, įskaitant JAV jurisdikcijoje, ES valstybės pagalbos ir konkurencijos taisyklės, valdymo alternatyvos“, – Eltai teigė jis.
Nors M. Jablonskis konkrečiai neįvardijo, ar buvo susitikęs su R. Žemaitaičiu, tikino jokių priekaištų dėl išreikštos nuomonės apie grupės akcijų išpirkimą iš „Nemuno aušros“ lyderio neišgirdęs, nors teigė žinantis, jog politikas klausėsi minėtos tinklalaidės.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.
Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
I. Ruginienė antradienį prezidentui Gitanui Nausėdai tvirtinti naujosios Vyriausybės kabinetą, tačiau šalies vadovas vėliau pasirašė dekretą dėl nepilnos sudėties Ministrų kabineto patvirtinimo – be aplinkos ir energetikos ministrų.
Praėjusioje Vyriausybėje energetikos ministro pareigas ėjo dabar laikinai jai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas.
Mindaugas JablonskisministrasEnergetikos ministerija
