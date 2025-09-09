Kandidatas į ministrus M. Jablonskis: energetikos srityje turiu kompetencijų

„Labai daug metų dirbu šitoje srityje, ne tą energetinį inžinerinį darbą, bet reguliacinį (…): teisės aktai, įvairios teisės normos, kas ir yra pagrindinė (ministerijos – ELTA) funkcija. O kadangi daugelis teisės aktų energetikoje turi politinį aspektą, nes tai, iš vienos pusės, ir monopolija, ir nacionalinis saugumas – visa mano patirtis energetikos sektoriuje yra labai seniai“, – LRT radijui antradienį sakė M. Jablonskis.
„Kaip ir atitinku šitą kriterijų, o kadangi dar ir dėstau Europos Sąjungos energetikos teisę (…) Vilniaus universitete, mano supratimu, turiu tų kompetencijų šitoje srityje“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė tvirtinti naujosios Vyriausybės kabinetą. Tačiau šalies vadovas pasirašė dekretą dėl nepilnos sudėties Ministrų kabineto patvirtinimo – be aplinkos ir energetikos ministrų.
Antradienį paaiškėjo, kad į energetikos ministrus „Nemuno aušra“ nusprendė deleguoti teisininką Mindaugą Jablonskį. Tuo metu aplinkos ministro poste siūloma palikti iki šiol ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Su šiais dviem kandidatais prezidentas planuoja susitikti trečiadienį.
