Kartelė mažėja? G. Nausėdos barjerą praėjo visi ministrai, persigalvojo net dėl P. Poderskio

„Šiandien situacija yra tokia – dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias ministerijas pateikimas užtruko, todėl, jeigu šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai, nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais, aš jų į dekretą tikrai nebeįtrauksiu, net jeigu jie man labai patinka.
Dėl vienos labai paprastos priežasties – tarnybų išvadų apie šituos kandidatus aš neturėsiu, fiziškai neįmanoma tai padaryti“, – kalbėjo G.Nausėda.
Dėl to, anot šalies vadovo, lieka du keliai.
„Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė, be šitų dviejų ministrų, arba anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti iš naujo nebereikėtų – t.y. ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – nurodė jis.
Anksčiau G.Nausėda yra pasakęs, kad P.Poderskio nebemato ministru. Tą patį kartojo ir jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
„Pastarųjų įvykių kontekste, prezidentas naujoje Vyriausybėje pono Poderskio nemato“, – Eltai anksčiau teigė F.Jansonas.
Naujienų portalas 15min rugpjūtį pranešė, kad vėjo energetikos verslo lobistu anksčiau dirbęs P.Poderskis būdamas aplinkos ministru pats dalyvavo rengiant liberalesnę jų poveikio paukščiams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.
„Aš gi jau dėl pono Poderskio esu pasakęs“, – jau nueidamas nuo žurnalistų antradienį tarstelėjo šalies vadovas, paklaustas, ar tikrai vėl tvirtintų P.Poderskio kandidatūrą.
Visus kitus kandidatus, su kuriais prezidentas spėjo susitikti, jis taip pat ketina skirti ministrais. Net ir į ekonomikos ir inovacijų ministrus deleguotą Edviną Grikšą.
Dar antradienį prezidentas gali susitikti su paskirtąja premjere Inga Ruginiene.
Kaip skelbta, antradienį baigiantis naujosios Vyriausybės formavimo procesui, paskirtojo premjerė I.Ruginienė turėtų pateikti šalies vadovui paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.
Iš 14 ministerijų kol kas nėra žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“.
Iš pradžių „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę Renatą Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.
Politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras K.Žuromskas. Tiesa, jis pats tvirtino nesulaukęs R.Žemaitaičio ar I.Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas ir teigė nebūsiantis aplinkos ministru – pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.
Tuo metu kandidatas į energetikos ministrus renkamas iš dviejų potencialių pavardžių – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Ž.Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą.
Tiesa, kas jis, neatskleidžiama.
Gitanas NausėdaSaulius SkvernelisSeimas
Rodyti daugiau žymių