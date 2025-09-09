L. Kasčiūnas: rengiamas bendras Baltijos šalių laiškas JAV Kongresui dėl tolimesnės paramos

„Mes parengėme bendrą trijų Baltijos šalių parlamentarų laišką Kongreso vadovams, tiek komitetų vadovams, tiek viso parlamento vadovams, kur mes (...) dėkojame Amerikai už ilgametę paramą visai mūsų saugumo architektūrai“, – antradienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė L. Kasčiūnas.
Kaip teigė L. Kasčiūnas, šį laišką ketina pasirašyti Baltijos šalių parlamentuose dirbančios valdančios bei opozicinės politinės jėgos.
Kaip jau buvo skelbta, Krašto apsaugos ministerija (KAM) praeitą savaitę pranešė gavusi žinių iš Vašingtono, kad svarstoma nutraukti karinę finansinę paramą Europos šalims. Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pažymėjo, kad galutinį sprendimą vis tiek turi priimti Kongresas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, šis sprendimas neturės įtakos JAV karių buvimui Lietuvoje. Taip pat akcentuojama, kad bus daromas vertinimas, kurioms programoms paramos nutraukimas turėtų įtakos.
