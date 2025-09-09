Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino I.Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
I.Ruginienė su prezidentu G.Nausėda susitiko antradienį apie pietus. Po pietų paskirtoji premjerė turėjo dalyvauti Vyriausybės posėdyje, o po jo pažadėjo teikti komentarus žiniasklaidai ir paaiškinti Vyriausybės dėlionę, tačiau posėdyje nedalyvo. Dabar paskirtoji premjerė sprendimą pakomentuoti žadėjo tik trečiadienį, prieš Vyriausybės programos tvirtinimą.
I.Dobrovolskas paaiškino, kad I.Ruginienė Vyriausybės posėdyje nedalyvavo, nes turėjo susitikimų, greičiausiai – su socialdemokratų partijos kolegomis.
Antradienio rytą G.Nausėda pranešė, kad arba I.Ruginienė į aplinkos ir energetikos ministrus pateiks šiuo metu jiems vadovaujančius Povilą Poderskį ir Žygimantą Vaičiūną, arba jis tvirtins nepilnos sudėties Vyriausybę.
Ž.Vaičiūnas buvo Sauliaus Skvernelio demokratų deleguotas ministras, tačiau Prezidentūra norėtų jį ir toliau matyti šiame poste. Tuo metu „aušriečiai“ į jiems pagal koalicinę sutartį priklausančią ministeriją norėtų deleguoti savo kandidatą.
„Šiandien situacija yra tokia: dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias ministerijas pateikimas užtruko, todėl, jeigu šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai – nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais – aš jų į dekretą tikrai nebeįtrauksiu, net jeigu jie man labai patinka“, – sakė G.Nausėda.
„Tarnybų išvadų apie šituos kandidatus aš neturėsiu – fiziškai neįmanoma to padaryti. Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė, be šitų dviejų ministrų, arba tvirtinami anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti iš naujo nereikėtų. Tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – tvirtino jis.
Pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis paskelbė socialdemokratams ultimatumą – jeigu netvirtinami jų siūlomi kandidatai į ministrus, „aušriečiai“ nepalaikys socialdemokratų kandidato į Seimo pirmininkus Juozo Oleko.
Kaip naujienų portalui Lrytas aiškino patys „aušriečiai“, partija jau nusileido G.Nausėdos norui, kad nebūtų teikiami partijai priklausantys kandidatai, tačiau R.Žemaitaičio siūlomi kandidatai vis tiek atmetami. Apie tai galite skaityti čia.
Tad socialdemokratai ir paskirtoji premjerė I.Ruginienė nusprendė įsiklausyti į R.Žemaitaičio, o ne G.Nausėdos pageidavimą, ir, nepaisant prezidento rytinio pareiškimo, buvo pateiktas dekretas ir su „aušriečių“ deleguojamomis ministrų pavardėmis.
G. Nausėdos reakcija
Prezidento G.Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas naujienų agentūrai ELTA teigė, kad šalies vadovas kol kas tvirtins nepilnos sudėties Ingos Ruginienės Vyriausybę – be aplinkos ir energetikos ministrų.
„Kadangi surinkti specialiųjų tarnybų pažymas bei susitikti su kandidatais nėra galimybės“, – tokio sprendimo argumentus Eltai pateikė F. Jansonas.
„Be tų procedūrų ministrai negali būti tvirtinami“, – nurodė jis.
Kas siūloma?
Kiti šalies vadovui pateikti kandidatai į Vyriausybę – jau anksčiau su šalies vadovu susitikę pretendentai.
Į finansų ministrus pasiūlytas šiuo metu viceministro pareigas einantis Kristupas Vaitiekūnas, į susisiekimo ministrus – viceministras Juras Taminskas, į kultūros ministres – parlamentarė Vaida Aleknavičienė, į socialinės apsaugos ir darbo ministres – Seimo narė Jūratė Zailskienė.
Į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, į krašto apsaugos ministres – Dovilė Šakalienė, į švietimo, mokslo ir sporto ministres – Raminta Popovienė, į vidaus reikalų ministrus – Vladislavas Kondratovičius, į sveikatos apsaugos ministres – Marija Jakubauskienė.
Pagal naująją koalicinę sutartį, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) teisingumo ministre pasiūlė parlamentarę Rita Tamašunienę. Tuo metu „valstiečiai“ į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovo postą teikia šiuo metu institucijos Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.
