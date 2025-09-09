Po mįslingo R. Žemaitaičio pareiškimo – socialdemokratų reakcija: suka S. Skvernelio keliu?

Visgi, neatmeta socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Remigijus Motuzas, jei paskutinę minutę „aušriečiai“ pavestų koaliciją ir nepalaikytų svarbiausių sutartų sprendimų, lauktų rimtas pokalbis.
Mano, kad emocijos tuoj dings
Pirmojo Seimo rudens sesijos posėdžio metu ketinama tvirtinti naujojo parlamento vadovo, socialdemokratų teikiamo dabartinio Seimo vicepirmininko Juozo Oleko kandidatūrą, taip pat – naujosios Vyriausybės programą.
Tačiau posėdžio išvakarėse „Nemuno aušros“ vedlys R.Žemaitaitis užminė mįslę, ar tikrai viskas vyks taip sklandžiai ir pagal planą. Kaip ir rudenį, taip ir dabar „aušriečiams“ teko sunkiausia užduotis rasti tinkamus kandidatus į jiems skirtas ministerijas.
„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė, galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 Žinioms pirmadienį sakė R.Žemaitaitis.
„Aš manau, kad jie (socialdemokratai – ELTA) yra suinteresuoti, kad tas procesas važiuotų, ir važiuotų greitai ir skaidriai“, – teigė R.Žemaitaitis.
„Pagyvensim, pamatysim, kaip jie gyvens trečiadienį 10 val. ryte“, – pridūrė politikas.
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas R.Motuzas svarstė, kad tokie koalicijos partnerio žodžiai veikiausiai yra emocijų pliūpsnis matant, kaip sunkiai sekasi ieškoti tinkamų kandidatų į „aušriečių“ ministerijas. Bet ar tos emocijos gali kažką lemti – vargu.
„Manau, kad gal buvo tiesiog toks emocinis protrūkis ir išsireiškimas, kad iš tiesų gal ir nėra lengva parinkti tuos kandidatus, kad būtų nepartiniai ir būtų deleguojami „Nemuno aušros“.
Bet aš manau, kad iki rytojaus viskas išsispręs. Šiandien turėtų išsispręsti“, – vylėsi R.Motuzas.
Pasak politiko, būtų tiesiog nelogiška, jei paskutinę minutę „Nemuno aušra“ nuspręstų elgtis kaip opozicija.
„Nes jie yra koalicijos partneriai, mes visiškai neseniai pasirašėme koalicijos sutartį, kurioje yra ir įsipareigojimai, ir tam tikra pozicija dėl balsavimų, bendrų programinių principų.
Manau, kad koalicijos partneriai sąmoningai pasirinko tą kelią – būti koalicijoje. Jis, kaip žinote, nebuvo lengvas, buvo daug diskusijų, bet jie pasirašydami koalicinę sutartį garantavo, kad viskas vyks sklandžiai, civilizuotai, kaip demokratinėje valstybėje ir pridera“, – teigė R.Motuzas.
Tačiau jei svarbiausius klausimus R.Žemaitaitis su savo bendražygiais visgi blokuos, lauks rimtas pokalbis dėl koalicijos ateities.
„Žinoma, tada mes turime grįžti ir kalbėtis, ar mes turime koaliciją, ar jos neturime. Turbūt čia yra esminis klausimas. Aš manau, kad kol kas turime“, – svarstė socialdemokratų frakcijos seniūnas.
R.Motuzas vylėsi, kad R.Žemaitaičio emocijos netrukus išsisklaidys – mat panašių pasisakymų iš jo pusės girdėta jau ne kartą.
„Bet praėjus dienai kitai viskas išsisklaido. Taip ir čia, manau. Yra rimti reikalai, naujos Vyriausybės darbo pradžia, programa, tai, manau, turime susitelkti“, – aiškino politikas.
Suka S.Skvernelio keliu?
Tuo metu socialdemokratas Ruslanas Baranovas „aušriečių“ lyderio retoriką vertino kiek griežčiau – pasak jo, R.Žemaitaičio ultimatumai jau panašėja į Sauliaus Skvernelio.
„Suka tokiu S.Skvernelio keliu – bando kažką išspausti dėl tų ministrų. Aš taip suprantu“, – portalui Lrytas sakė R.Baranovas.
Jis tikino jaučiantis, kad tam tikras spaudimas čia keliamas būtent socialdemokratams.
„Nes jis kalba apie Vyriausybę. (...) Šiandien rinkimės į frakciją ir turbūt apie tai ir kalbėsime“, – pridūrė parlamentaras.
Tuo metu ilgametis socialdemokratas Algirdas Sysas tikino R.Žemaitaičio žodžių per daug nesureikšminantis – mat vienas ar kitas griežtesnis pasisakymas formuojant valdžią yra natūralus dalykas.
„Man nerimo nesukėlė. Visada prieš kokį nors tvirtinimą kakas kažką pasako. Tai jeigu kiekvieną kartą jautriai reaguotum, tai galėtum susirgti psichine liga“, – komentavo A.Sysas.
Visgi ar tikrai didžiausi koalicijos partneriai yra tik „kažkas“?
„Žmogus nori pasakyti tai, ką nori. Ir pasakė. Tam yra derybininkai, kurie derasi. Nuolat girdžiu panašias kalbas, kai formuojama Vyriausybė, kai reikia balsuoti už Vyriausybės programą, tai čia politikos sudėtinė dalis. Kiekvienas nori, kaip sakoma, užimti didesnį plotą“, – aiškino socialdemokratas.
Pats A.Sysas tikino, kad dėl trečiadienio balsavimų yra „ramus kaip belgas“, bet kaip jaučiasi kolegos – nežino.
„Visko Seimo gyvenime buvo – ir A.Valinską tik iš trečio karto išrinkom Seimo pirmininku. Taip kad visko aš mačiau šituose rūmuose. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai.
Jeigu aš tą žinočiau, tikrai jau būčiau Nobelio premijos lauretas“, – paklaustas, ar yra tikimybė, kad J.Olekas visgi nepraeis parlamento filtro, sakė A.Sysas.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, naujoji koalicija turės 82 mandatus.
Kol kas nėra aiškūs visi kandidatai į naująjį Ministrų kabinetą.
Primename, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
