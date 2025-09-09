Prezidentas tvirtins naująją Vyriausybę be aplinkos ir energetikos ministrų

„Kadangi surinkti specialiųjų tarnybų pažymas bei susitikti su kandidatais nėra galimybės“, – tokio sprendimo argumentus Eltai pateikė F. Jansonas.
„Be tų procedūrų ministrai negali būti tvirtinami“, – nurodė jis.
Nuomonės dėl P. Poderskio nepakeitė
Prezidentūra anksčiau buvo išsakiusi kritikos Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusiam P. Poderskiui. Kaip teigia šalies vadovo patarėjas, skeptiškos nuomonės dėl Aplinkos ministerijai vadovavusio P. Poderskio G. Nausėda neturėjo progos pakeisti.
„Be abejo, ne“, – sakė F. Jansonas
„Kaip ir bet kuriam kitam kandidatui, prezidentas turi klausimų ir aplinkos ministrui. Jis priims sprendimus tik susitikęs. Prezidentas buvo išreiškęs abejones dėl pono Poderskio galimybių būti naujoje Vyriausybėje ir čia pono Poderskio užduotis yra tas abejones paneigti“, – teigė patarėjas.
Antradienį paskirtoji ministrė pirmininkė pateikė G. Nausėdai tvirtinti naujosios Vyriausybės sudėtį. Be anksčiau su šalies vadovu susitikusių kandidatų, šalies vadovui pasiūlyta Povilo Poderskio kandidatūra į aplinkos ministrus. Tuo metu į Energetikos ministerijos vadovo postą pateikta teisininko Mindaugo Jablonskio pavardė.
Kiti pateikti kandidatai į Vyriausybę – jau anksčiau su šalies vadovu susitikę pretendentai.
Į finansų ministrus pasiūlytas šiuo metu viceministro pareigas einantis Kristupas Vaitiekūnas, į susisiekimo ministrus – viceministras Juras Taminskas, į kultūros ministres – parlamentarė Vaida Aleknavičienė, į socialinės apsaugos ir darbo ministres – Seimo narė Jūratė Zailskienė.
Dalis socdemų teikiamų kandidatų dirbto ir 19-oje Vyriausybėje: į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, į krašto apsaugos ministres – Dovilė Šakalienė, į švietimo, mokslo ir sporto ministres – Raminta Popovienė, į vidaus reikalų ministrus – Vladislavas Kondratovičius, į sveikatos apsaugos ministres – Marija Jakubauskienė.
Pagal naująją koalicinę sutartį, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) teisingumo ministre pasiūlė parlamentarę Rita Tamašunienę. Tuo metu „valstiečiai“ į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovo postą teikia šiuo metu institucijos Inovacijų politikos grupei vadovaujantį Edviną Grikšą.
Savo ruožtu „Nemuno aušra“ į žemės ūkio ministrus pasiūlė dabartinio viceministro Andriaus Palionio kandidatūrą.
Remigijaus Žemaitaičio vedamai partijai deleguotos ir Aplinkos bei Energetikos ministerijos. Kandidatai į šiuos postus paaiškėjo tik antradienį – laikinajam aplinkos ministrui P. Poderskiui pasiūlyta tęsti darbus. Tuo metu į energetikos ministrus pateiktas M. Jablonskis.
ELTA primena, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė trečiadienį turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą. Pastaroji registruota antradienio rytą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Frederikas JansonasGitanas Nausėdaministrai
Rodyti daugiau žymių