R. Žemaitaitis sureagavo į kol kas nepatvirtintus „aušriečių“ kandidatus į ministrus

2025 m. rugsėjo 9 d. 15:41
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikisi, kad, sulaukęs atsakingų tarnybų pažymų, prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį patvirtins siūlomus kandidatus į Aplinkos ir Energetikos ministerijas.
„Pažymos yra nepateiktos. Turi pareiti pažymos rytoj ar poryt ir ketvirtadienį turėtų būti dekretas“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„Rytoj gali būti, kad (Seimui – ELTA) bus teikiama nepilnos sudėties Vyriausybė“, – akcentavo jis.
Tuo metu reaguodamas į šalies vadovo vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono teiginius, kad Prezidentūra nepakeitė nuomonės dėl anksčiau kritikuoto kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio, R. Žemaitaitis sako tokios pozicijos negirdėjęs.
„Nežinau, aš to negirdėjau. Aš bent jau neturiu kitos informacijos“, – sakė politikas.
Antradienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą dėl Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties – patvirtintas nepilnos sudėties Ministrų kabinetas. Kol kas liko nepatvirtintos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Į šias pareigas „aušriečiai“ siūlo Povilą Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
