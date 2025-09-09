R. Žemaitaitis apsisprendė, ką teiks į aplinkos ir energetikos ministrus

Jis naujienų agentūrai BNS teigė, kad tiek vienas, tiek kitas kandidatas I.Ruginienei tiko.
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pareiškė, kad nesulaukęs naujų kandidatų į Aplinkos ir Energetikos ministerijas, jis tvirtins arba nepilnos sudėties Vyriausybę, arba su dabartiniais ministrais Povilu Poderskiu ir Žygimantu Vaičiūnu.
Šalies vadovas neslėpė Energetikos ministerijoje siekiantis išlaikyti Ž.Vaičiūną, kuris buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Tačiau partinių ministrų teikti ir taip negalintis R.Žemaitaitis nenusileidžia ir nenori ministerijoje palikti Sauliaus Skvernelio pasirinkto žmogaus.
O dėl P.Poderskio būtent G.Nausėda anksčiau yra pasakęs, kad ministru jo nebematytų.
Jokių naujų kandidatų, su kuriais nebuvo susitikęs, prezidentas pareiškė į Vyriausybės dekretą netraukiantis, nes nespėsiąs apie juos gauti tarnybų informacijos.
Savo ruožtu R.Žemaitaitis neatmeta, kad ši procedūra gali būti baigta dar antradienį.
„Kandidatai yra tikrinami, gali būti, kad turėsime šiandieną tas pažymas. Manau, taip, nes Konstitucijoje procedūra aiškiai parašyta“, – tvirtino „aušrietis“.
„Mes P.Poderskio nepraspyrėme, P.Poderskis buvo tarp tų kelių kandidatų. Tik laukėme etikos komisijos sprendimo. Kad P.Poderskis (bus teikiamas) – tai tikrai, dėl Ž.Vaičiūno – yra dar du kandidatai“, – Eltai sakė R.Žemaitaitis.
Apie tai, kad vienas iš kandidatų užimti energetikos ministro postą yra M.Jablonskis, pirmasis pranešė portalas 15min.
Kaip skelbta, antradienį baigiantis naujosios Vyriausybės formavimo procesui, paskirtojo premjerė I.Ruginienė turėtų pateikti šalies vadovui paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.
Iš 14 ministerijų kol kas nėra žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“.
Iš pradžių „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę Renatą Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.
Politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus buvo įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas. Tiesa, jis pats tvirtino nesulaukęs R.Žemaitaičio ar I.Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas ir teigė nebūsiantis aplinkos ministru – pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.
Tuo metu kandidatas į energetikos ministrus renkamas iš dviejų potencialių pavardžių – vis dar neatmetama galimybė, kad pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Ž.Vaičiūnas.
