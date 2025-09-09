R. Žemaitaitis tikina, jog „aušriečiai“ palaikys J. Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininkus

„Su Juozu Oleku viskas sutarta, scenarijus yra padarytas taip, kaip yra pagal protokolinius dalykus. Tai tikrai už Juozą Oleką aš balsuosiu ir balsuos mano visa frakcija“, – LRT televizijai antradienį sakė R. Žemaitaitis.
„19 frakcijos narių važiuoja, dalis jau yra suvažiavusių Vilniuje. Tikėkimės, kad rytoj vakare Juozas Olekas mums pastatys šampano ir mes tradiciškai, tvarkingai pagerbsime naują Seimo pirmininką“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį TV3 žinioms R. Žemaitaitis teigė neatmetantis galimybės, kad pirmajame rudens Seimo sesijos posėdyje nebus patvirtintas kandidatas į parlamento vadovus. Politikas teigė manantis, kad palaikymo gali pritrūkti ir Vyriausybės programos tvirtinimui.
Tiesa, pats J. Olekas antradienį teigė nesureikšminantis tokių „aušriečių“ lyderio pasisakymų.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.