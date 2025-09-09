Skaudi netektis krašto apsaugos savanorių pajėgose: mirė vos 47-erių karys

E. Babkinas tarnybą pradėjo dar 1997 metais, kuomet įstojo į tuometinę štabo kuopą atlikti privalomosios karo tarnybos. Baigęs ją, jis nusprendė likti KASP ir tapo profesinės karo tarnybos kariu.
Visą savo karjerą Edgaras Babkinas praleido Štabo aptarnavimo tarnyboje, kur dirbo vairuotoju. Kolegos jį prisimena kaip darbštų, išradingą ir nuoširdų žmogų, tikrą savo darbo profesionalą.
„Netekome ilgamečio KASP vadovybės štabo kario, kolegos, talentingo vairuotojo – darbštaus, išradingo ir nuoširdaus žmogaus“, – rašoma Krašto apsaugos savanorių pajėgų „Facebook“ įraše.
KASP užjaučia velionio šeimą, artimuosius ir tarnybos draugus.