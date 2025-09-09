Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Skaudi netektis krašto apsaugos savanorių pajėgose: mirė vos 47-erių karys

2025 m. rugsėjo 9 d. 11:01
Lrytas.lt
​Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) pranešė apie skaudžią netektį – būdamas vos 47-erių mirė ilgametis štabo karys ir vairuotojas Edgaras Babkinas.
Daugiau nuotraukų (1)
E. Babkinas tarnybą pradėjo dar 1997 metais, kuomet įstojo į tuometinę štabo kuopą atlikti privalomosios karo tarnybos. Baigęs ją, jis nusprendė likti KASP ir tapo profesinės karo tarnybos kariu.
Visą savo karjerą Edgaras Babkinas praleido Štabo aptarnavimo tarnyboje, kur dirbo vairuotoju. Kolegos jį prisimena kaip darbštų, išradingą ir nuoširdų žmogų, tikrą savo darbo profesionalą.
„Netekome ilgamečio KASP vadovybės štabo kario, kolegos, talentingo vairuotojo – darbštaus, išradingo ir nuoširdaus žmogaus“, – rašoma Krašto apsaugos savanorių pajėgų „Facebook“ įraše.
KASP užjaučia velionio šeimą, artimuosius ir tarnybos draugus.
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)Mirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.