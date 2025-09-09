Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Trečiadienį G. Nausėda susitiks su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus

2025 m. rugsėjo 9 d. 16:12
Martyna Pikelytė
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu Mindaugu Jablonskiu.
Daugiau nuotraukų (1)
Šie susitikimai numatyti oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Antradienį prezidentui G. Nausėdai pasirašius dekretą dėl Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties, šie kandidatai buvo vieninteliai nepatvirtinti ministrai.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Gitanas NausėdaAplinkos ministerijaEnergetikos ministerija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.