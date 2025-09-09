Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
URM įspėja keliautojus apie neramumus Nepale: pataria vengti protestų

2025 m. rugsėjo 9 d. 21:31
Užsienio reikalų ministerija (URM) perspėja keliautojus apie Nepale besitęsiančius protestus ir ragina vengti galimo pavojaus.
„Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad Nepale prasidėję masiniai protestai tęsiasi ir vyksta sostinėje Katmandu ir kitose šalies vietose. Įvykus smurtiniams susirėmimams, policija panaudojo jėgą, dėl to žuvo ir buvo sužeista žmonių. Kai kuriuose miestuose, įskaitant Katmandu, įvesta komendanto valanda, taip pat uždarytas Katmandu oro uostas“, – rašoma pranešime.
„Patartina vengti protestų vietų, sekti vietos žiniasklaidos pranešimus ir laikytis vietos institucijų nurodymų“, – nurodo ministerija.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį Nepale prasidėjo protestai, kuriais reikalaujama, kad vyriausybė panaikintų socialinės žiniasklaidos draudimą ir kovotų su korupcija. Policija bandė numalšinti mitingus, panaudodama, be kita ko, ir kovinius šaudmenis, teigė „Amnesty International“.
Antradienį, nepaisant to, kad vyriausybė atšaukė savo įsakymą ir programėlės vėl pradėjo veikti internete, protestai vėl įsiplieskė ir iš sostinės išplito į daugelį miestų visoje šalyje.
Nepalo policijai panaudojus ašarines dujas ir vandens patrankas, siekiant išsklaidyti tūkstančius demonstrantų, pirmadienį žuvo mažiausiai 16 protestuotojų.
