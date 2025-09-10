Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

„Vardan Lietuvos“ siūlė į Seimo pirmininkes R. Budbergytės kandidatūrą: politikė nominacijos atsisakė

2025 m. rugsėjo 10 d. 14:18
Parlamentui svarstant dėl naujo Seimo pirmininko, buvęs parlamento vadovas Saulius Skvernelis su grupe parlamentarų iškėlė socialdemokratės Rasos Budbergytės kandidatūrą į šias pareigas. Vis tik, pastaroji kandidatuoti atsisakė – Seimui teikiama tik socialdemokratų deleguojamo Juozo Oleko pavardė.
Daugiau nuotraukų (3)
„Demokratijos šventė tikrai turėtų būti demokratiška. Ir pasirinkimo galimybės turėtų būti. Matėme, kokios aistros virė ieškant tinkamiausio kandidato pas kolegas. Tikrai pasigedome demokratijos. Ir turime surinkę pagal Statuto reikalavimą reikiamą parašų skaičių.
Atsiklausėme ir savo skyrių nuomonės. Ir teikiame Lietuvos Respublikos Seimo narę Rasa Budbergytę kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pareigas“, – iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pranešė S. Skvernelis.
„Matėme, kad galbūt pritrūko tos vidinės demokratijos, balsavimo. Bet tą darau nuoširdžiai – kaip ir mūsų kolegos, kurie pasirašė šį teikimą“, – teigė jis.
Tiesa, pati į Seimo pirmininkes siūloma socialdemokratė kandidatuoti atsisakė.
„Esu labai dėkinga už tokį gražų jūsų gestą, bet esu priversta nepriimti tos jūsų mestos pirštinės. Bet labai iš širdies dėkoju“, – kalbėjo R. Budbergytė.
Rasa BudbergytėSeimo pirmininkėSaulius Skvernelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.