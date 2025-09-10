B. Ropei ir J. Narkevičiui gali atitekti Seimo komitetų pirmininkų pareigos

Tai trečiadienį žurnalistams patvirtino buvusi Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
Jei Seimas pritartų, B. Ropė Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas perimtų iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovaujančio parlamentaro Kęstučio Mažeikos.
J. Narkevičius postą perimtų iš „aušriečio“ Kęstučio Biliaus. Tiesa, jį svarstoma skirti vadovauti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui (SRDK).
Prasidėjus rudens sesijai parlamentarai ketina pakoreguoti ir kai kurių komitetų sudėtis, paskirti jų naujus vadovus.
Bronis RopėJaroslavas NarkevičiusSeimo komitetai
