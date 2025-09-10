Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

B. Ropei ir J. Narkevičiui gali atitekti Seimo komitetų pirmininkų pareigos

2025 m. rugsėjo 10 d. 11:14
Valdančiojoje koalicijoje dirbanti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija į Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas siūlo parlamentarą Bronį Ropę. Tuo metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininko pareigas siūloma patikėti Jaroslavui Narkevičiui.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai trečiadienį žurnalistams patvirtino buvusi Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
Jei Seimas pritartų, B. Ropė Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas perimtų iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovaujančio parlamentaro Kęstučio Mažeikos.
J. Narkevičius postą perimtų iš „aušriečio“ Kęstučio Biliaus. Tiesa, jį svarstoma skirti vadovauti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui (SRDK).
Prasidėjus rudens sesijai parlamentarai ketina pakoreguoti ir kai kurių komitetų sudėtis, paskirti jų naujus vadovus.
Bronis RopėJaroslavas NarkevičiusSeimo komitetai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.