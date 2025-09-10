D. Paluckui veriasi vartai į laisvę: prokuratūra prašo skirti apykoję

Teismo posėdis dėl naujos kardomosios priemonės vyks trečiadienį po pietų. Paprastai tokie posėdžiai būna ne vieši ir vyksta nuotoliniu būdu.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūčio 14 dieną tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui – iki rugsėjo 12 dienos, tai yra iki šio penktadienio.
Vėliau Vilniaus apygardos teismas atmetė suimtojo skundą paleisti jį į laisvę.
Dabar besibaigiant suėmimo terminui prokuratūra nesikreipė į teismą dėl suėmimo pratęsimo.
Kardomąją priemonę – prievolę segėti apykoję – gali paskirti tik teismas, prokuroras pats savarankiškai paskirti ar pratęsti terminą dėl šios kardomosios priemonės taikymo negali. Tai antra pagal griežtumą kardomoji priemonė. Gavęs prašymą dėl šios kardomosios priemonės, teismas paprastai aiškinasi, ar ją paskyrus bus užtikrintas elektros energijos tiekimas, tinkamas ryšys.
Apykojė yra elektroninis prietaisas, kuris leidžia stebėti įtariamojo buvimo vietą.
Kiti įtariamieji jau džiaugiasi laisve
Be G. Palucko buvo sulaikyti dar keturi asmenys – teismas prokuroro prašymu buvo leidęs paleisti kitą įtariamąją Aistę Valančienę. Ji buvo suimta nuo rugpjūčio 13 dienos iki rugpjūčio 27 dienos.
Tyrimui vadovaujantis prokuroras Darius Karčinskas Eltai sakė, kad dėl šios įtariamosios suėmimo į teismą taip pat nebuvo kreiptasi. Mažosios bendrijos „AVR grupė“ vadovei skirta intensyvi priežiūra.
„Kai išnyksta pagrindai, mes būname įpareigoti keisti kardomąsias priemones, jeigu ji tampa per griežta. Ikiteisminis tyrimas atliekamas toliau, renkami duomenys“, – Eltai sakė prokuroras.
Tiriama „Garnis“ veikla
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neseniai pranešė, kad atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įmonės „Garnis“ veiklos ir iš viso sulaikė penkis asmenis, atliko ne mažiau nei 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose, paėmė tyrimui reikalingus dokumentus bei kiti svarbius daiktus.
FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.
