G. Nausėda ragina valdančiuosius siekti sklandesnio politinio proceso

„Naujos Vyriausybės formavimas gali – ir turi – tapti proga valdantiesiems patobulinti programines nuostatas, įvertinti padarytus darbus ir siekti sklandesnio politinio proceso“, – teigiama G. Nausėdos sveikinime, kurį Seimui perskaitė šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas.
„Darbus pradėsite nuo XX Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos svarstymo ir tvirtinimo. Viliuosi, kad šią procedūrą lydės ne politinių ambicijų, o planuojamų darbų leitmotyvas“, – pažymi šalies vadovas.
Ypatingas dėmesys – valstybės saugumo klausimui
Sveikinime, skirtame parlamentarams, prezidentas taip pat ragina ypatingą dėmesį skirti krašto apsaugos sistemos stiprinimui bei valstybės saugumo užtikrinimui.
„Linkiu Jums politinę energiją nukreipti ieškant sprendimų tose srityse, kurios šiandien svarbiausios Lietuvos žmonėms. Pirmiausia tai yra krašto apsauga, kuri sudėtingoje geopolitinėje situacijoje reikalauja ypatingo visų mūsų dėmesio“, – rašoma prezidento sveikinime.
„Kad ir kas nutiktų, Lietuvos valstybės saugumas, mūsų laisvė ir nepriklausomybė išlieka svarbiausias tikslas. Kad ir kiek pasikliautume sąjungininkais, pirmiausia mes patys turime dėti pastangas, kad Lietuvos gynyba būtų iš tiesų visuotinė ir nepramušama“, – akcentuoja G. Nausėda.
Ragina spręsti socialinės atskirties, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemas
Šalies vadovas taip pat pažymi, jog artimiausiu metu būtina peržiūrėti papildomų pacientų priemokų sistemą, spręsti socialinės atskirties mažinimo problemą bei pasirūpinti tvaraus pensijų pakeitimo normos didinimu.
„Lietuvos žmonės iš Jūsų taip pat tikisi ir sprendimų socialinės atskirties mažinimo, sveikatos apsaugos ir kitose svarbiose srityse. Atėjo metas pripažinti, kad ne tik reikalinga, bet ir būtina papildomų pacientų priemokų sistemos peržiūra. Turime stabdyti nemalonią tendenciją, kai sveikatos paslaugų prieinamumą vis labiau apibrėžia gyventojų finansinės galimybės. Ilgiau atidėlioti reikalingus sprendimus reikštų rizikuoti mūsų žmonių sveikata“, – į parlamentarus kreipėsi šalies vadovas.
„Ir toliau būtina spartinti pensijų indeksavimą. Praktika rodo, kad pasiteisino indeksavimo įtvirtinimas formule. Tikrai galime siekti dar spartesnio, tačiau, pabrėžiu – tvaraus pensijų pakeitimo normos didinimo“, – akcentavo G. Nausėda.
ELTA primena, kad trečiadienį, rugsėjo 10 d., prasidėjo antroji eilinė pavasario Seimo sesija.