Į Lietuvą atvyksta vyriausiasis NATO pajėgų vadas Europoje A. Grynkewichas

Numatoma, kad ketvirtadienį jis susitiks su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.
Kaip anksčiau yra teigusi D. Šakalienė, susitikime su A. G. Grynkewichu ketinama aptarti šalies oro gynybos pajėgumų vertinimo rezultatus bei oro erdvės apsaugos stiprinimo galimybes.
Vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado pareigos po generalinio sekretoriaus pareigų laikomos antromis pagal svarbą NATO.
Jas einantis asmuo turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl Vakarų gynybos Aljanso karinių operacijų.
Generolas taip pat yra atsakingas už karinių pajėgų dislokavimo planavimą ir pagal politikų patvirtintus įsakymus gali skirti operacijoms reikalingas pajėgas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje Lietuvoje buvo užfiksuotas iš Baltarusijos atskridęs nenustatyto tipo orlaivis. Jis po savaitės buvo rastas nukritęs Gaižiūnų poligone. Ant drono buvo pritvirtintas sprogstamasis užtaisas.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
NATO pajėgosgynybaSaugumas
