I. Ruginienė sako, kad iš „aušriečių“ pasiūlytų kandidatų į ministrus išsirinko geriausius pretendentus

„Buvo pateikti keli kandidatai, išsirinkau iš tų pateiktų geriausius“, – žurnalistams Seime trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Anot jos, laikinojo energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno pavardė tarp „aušriečių“ pateiktų kandidatų nebuvo įvardinta. Visgi, I. Ruginienės teigimu, ji pati priekaištų ministro darbui neturi, o jo pavardė būtų svarstoma tuo atveju, jeigu Energetikos ministerija pagal koalicinę sutartį priklausytų socialdemokratams.
„Jeigu tai būtų socialdemokratų ministerija, tai grįžtume, matyt, į savo politinius organus ir tai būtų tikrai viena iš svarstytinų pavardžių“, – teigė ji.
Iš prezidento kritikos dėl P. Poderskio nėra išgirdusi
Dekretą dėl naujosios Vyriausybės sudėties prezidentas pasirašė antradienį – patvirtintas nepilnos sudėties Ministrų kabinetas.
Kol kas nepatvirtinta „aušriečių“ pateikta Povilo Poderskio kandidatūra į aplinkos ministrus, taip pat į energetikos ministrus pateikta teisininko Mindaugo Jablonskio kandidatūra.
Paskirtoji premjerė teigė iš prezidento neišgirdusi kritikos į aplinkos ministrus pateiktam P. Poderskiui.
„Kol kas neišgirdau (kritikos – ELTA), vakar kalbėjomės su prezidentu, kad jis susitiks ir įvertins“, – tikino I. Ruginienė.
Su „aušriečių“ kandidatais į ministrus prezidentas susitiks trečiadienio popietę.
Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl 20-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Inga RuginienėNemuno aušraministrai
Rodyti daugiau žymių