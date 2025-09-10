Iš Prezidentūros – žinia dėl įvykių Lenkijoje: svarstoma aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį

„Konsultacijos su NATO valstybėmis vyksta nuo ankstyvo ryto. Šiuo atveju ketvirtojo straipsnio aktyvavimas, matyt, konsultacijų būdu jau faktiškai yra įgyvendinamas“, – LRT Radijui trečiadienį kalbėjo F. Jansonas.
Prezidento patarėjas teigė, kad šalies vadovas tokius Rusijos veiksmus vertina kaip grėsmę rytiniam NATO flangui.
„Prisiminkime, ką Medvedevas kalbėjo apie Suomiją, ir štai dabar šitas incidentas Lenkijoje parodo, kad Rusijos agresyvumas iš tiesų kelia grėsmę Europos valstybėms, kelia tiesioginę grėsmę NATO valstybėms.
Vakarų pasaulis privalo imtis ryžtingų priemonių. Tai, ką Amerikoje kongresmenai kalba apie skubiai įvedamas ekonomines sankcijas, Ukrainos apginklavimas – tai turbūt yra tie žingsniai, kurie turėtų būti pirmiausia“, – akcentavo F. Jansonas.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Frederikas JansonasPrezidentūraLenkija
Rodyti daugiau žymių