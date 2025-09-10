Prasidėjo slaptas balsavimas dėl J. Oleko kandidatūros

Demokratai dar bandė įnešti šiokio tokio chaoso, į Seimo pirmininkes iškėlę „socdemės“ Rasos Budbergytės kandidatūrą. Tiesa, ji kandidatuoti atsisakė.
„Šiandien turime remtis ir ryškiausio Lietuvos socialdemokrato, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio požiūriu, kad valstybė – tai žmonių vienybės ir pareigos vaisius; tai yra idealas, kuriam reikia viso mūsų gyvenimo atsidavimo. S.Kairys teigė, kad demokratinė valstybė turi būti atvira ir jai turi tarnauti visi jos piliečiai – tai yra idealas, kuris turėtų lydėti mūsų veiklą šiandien.
Todėl sieksiu, kad Lietuvos parlamentarų darbas, Seimo priimti sprendimai būtų aiškūs Lietuvos žmonėms, sulauktų jų palaikymo ir įvertinimo“, – žadėjo J.Olekas.
Jis tvirtino, kad visada buvo ir bus „tarimosi žmogus“, todėl ir Seimo darbe sieks puoselėti diskusijų kultūrą. Tą patį norą išreiškia kone visi naujieji parlamento vadovai.
„Taip, turime skirtingas politines pažiūras, diskutuojame, ginčijamės. Bet visa tai turi mus vesti į konstruktyvius sprendimus. Lietuvos žmonės laukia iš mūsų atsakingo darbo, o ne tuščių barnių. Todėl kviečiu ir daugumą, ir opoziciją – kalbėkime vieni su kitais, ne vieni prieš kitus“, – paragino J.Olekas.
Socialdemokratas savo kalboje dėmesį skyrė ir Rusijos keliamoms grėsmėms, primindamas ir savo biografijos detales.
„Mano šeimos istorija – išlikimo ir atsparumo okupacijai liudytoja. Gimiau tremtyje, Krasnojarsko krašte, todėl vaikystėje patirti tremtinių vargai išugdė gilų socialinio teisingumo jausmą ir laisvės troškimą. Aš, kaip tremtinių vaikas, itin aiškiai suvokiu, kad laisvė – nėra duotybė, tai vertybė, už kurią kasdien turime kovoti“, – teigė jis.
J.Olekas sulaukė įvairiausių klausimų. Konservatorius Mindaugas Lingė gydytojo profesiją turinčiam politikui priminė, kaip prieš 38 metus jis su kolegomis operavo Lietuvos krepšinio legendą Arvydą Sabonį.
„(Operavote) Achilo sausgyslę. Tai rodo, kad puikiai išmanote Achilą, ir jūsų tiek ilgametė politinė patirtis, atrodo, gali įvertinti ir kitą klausimą ekspertiškai. Kadangi tampate vienu iš koalicijos lyderių, ką laikote šios naujos koalicijos Achilo kulnu?“ – pasiteiravo konservatorius.
„Achilo kulnas yra mūsų vienybė. Tiek koalicijos, tiek Seimo. Jeigu mes iš tikrųjų įgyvendinsme įsipareigojimus Lietuvos žmonėms, kuriuos mes davėme eidami į rinkimus, į Seimą, mes būsime stiprūs. Jeigu mes suklupsime, to nepadarysime, tai ir bus mūsų Achilo kulnas“, – atsakė J.Olekas.
Konservatorius Jurgis Razma pranešė, kad jį pasiekė žinios, jog J.Olekas ketina teikti bendražygio Juliaus Sabatausko kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus. Konservatorius nurodė, kad taip J.Olekas pažeistų Konstituciją, nes J.Sabatauskas neturi dešimties metų teisinio darbo stažo.
„Man atrodo, kad geresnio už J.Sabatauską tiesiog nėra. Jis yra tiek pasišventęs ir dirbęs čia... Jeigu yra kažkokie kliuviniai, dėl ko negalima, tai mes tikrai nelaužysime Konstitucijos. Aš žinau pavyzdžių, kada kolegos Seimo nariai, dirbę Teisės ir teisėtvarkos komitete, tapo KT teisėjais“, – atsakė J.Olekas.
Primename, kad 2023 metais Seimas patvirtino Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, konservatorių frakcijos nario Stasio Šedbaro kandidatūrą į KT teisėjus.
Liberalas Simonas Gentvilas klausė, ką J.Olekas ketina atsakyti pas jį atvažiuosiantiems užsienio partneriams, kurie girdi ir skaito, kad Lietuvoje sudaryta antisemitinių apraiškų turinti valdančioji koalicija.
„Nežinau, kaip kolega S.Skvernelis. Aš pats tikrai dalyvavau daug susitikimų – niekados neturėjau tokio klausimo“, – atšovė socialdemokratas.
„Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio niekas konkrečiai neįvardijo, bet prie šoninio mikrofono reaguodamas į liberalo klausimą stojo jis pats. „Aušrietis“ aiškino pats užsienio vizitų metu sulaukdavęs klausimų, kaip Seimo pirmininkės pareigas galėjo eiti teistos partijos narė.
„Jie manęs klausdavo, ar tai yra normalu. Sakydavo, o kiek kainuoja pas jus nusipirkti partiją, Seimo pirmininko postą, kad Liberalų sąjūdis būtų valdančiojoje daugumoje“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
„Jūs įsivaizduojate, kokią mes gėdą turėjome visus ketverius metus. Aš turėdavau dėl jos raudonuoti ir raudonuoti“, – Viktorijai Čmilytei-Nielsen įgėlė jis.
„Aušrietis“ Artūras Skardžius klausė, ką J.Olekas ketina daryti su tokiais politikais, kaip konservatorius Žygimantas Pavilionis, kuris, anot jo, per savo ryšius užsienyje bando šmeižti Lietuvą, klijuodamas koalicijai antisemitizmo etiketę. „Socdemas“ paprašė stabtelti ir nustoti kalbėti vienas prieš kitą.
„Aš prisižadu, kad galbūt vieną ar kitą pasikviesiu išgerti arbatos, pasišnekėti, gal galėsime pakeisti tą dalyką, nes tai trukdo mūsų darniam, vieningam darbui vardan Lietuvos“, – atsakė J.Olekas.
Komplimentų socialdemokratui negailėjo ir savi, ir konkurentai. Tiesa, J.Razma pastebėjo, kad Seimo pirmininko rinkimai – ne gero žmogaus rinkimai.
J.Oleką opozicijos atstovai vadino ištikimu partiniu kariu, o tai jam, kaip Seimo pirmininkui, esą gali pakišti koją. Parlamento vadovas, anot jų, turi atstovauti visam Seimui, o ne tik savo bičiuliams.
R.Žemaitaitis linkėjo J.Olekui nebandyti būti mokytoju ir su rykšte neauklėti Seimo narių: “Niekada neauklėkite Seimo narių, niekada neduokite jiems pavedimų ir nurodymų. Parlamentas yra margas ir gyvas tada, kai kiekvienas Seimo narys turi savo poziciją, savo nuomonę, savo įsitikinimus.“
Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs J.Olekas į šias pareigas buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų. Seimo pirmininko postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Antradienį parlamentas taip pat pritarė į koaliciją nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų).
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
Juozas Olekas
