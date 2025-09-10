J. Olekas tikisi sklandaus balsavimo: norėčiau būti tas Seimo pirmininkas, kuris vienija

„Norėčiau būti tas pirmininkas, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir, tikiuosi, būsiu – kuris skatina dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paiešką“, – trečiadienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
Anot jo, vienybės parlamente trūksta – tą esą galima spręsti iš diskusijų Seimo posėdžiuose.
„Jos (vienybės – ELTA), man atrodo, turėtų būti daugiau. Jeigu pasiklausytume Seimo posėdžių ar pasiklausytumėte kai kurių diskusijų, kurios vyksta, jose daugiau kalbame vieni prieš kitus, negu vieni su kitais“, – tvirtino socialdemokratas.
Mano, kad balsavimas dėl jo kandidatūros vyks sklandžiai
J. Olekas taip pat teigė manantis, kad balsavimas dėl jo kandidatūros Seimo posėdžių salėje turėtų vykti sklandžiai.
Politikas teigė nesibaiminantis „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų, kad jo frakcija gali nepalaikyti teikiamos kandidatūros.
„Yra mūsų koalicijos susitarimas, kuris nurodo, ką mūsų koalicija siūlo į Seimo pirmininkus“, – sakė socialdemokratas.
Seimo pirmininko pavaduotojų skaičius kol kas neaiškus
J. Olekas nurodė, kad kol kas neaišku, ar Seimo pirmininko pavaduotojų skaičius išliks toks pat.
„Norėčiau pradėti nuo pasitarimų su kolegomis, pozicijos ir opozicijos frakcijomis, nes dabar opozicijai priklauso du Seimo pirmininko pavaduotojai, o (opozicijos – ELTA) frakcijos yra trys“, – sakė jis.
„Tai turėsime pasitarti, kaip mes čia turėtume spręsti – ar reikėtų rotuoti, ar reikia pasižiūrėti kitų būdų. Nesakykime op neperšokę griovio. Pirmiausiai susitvarkykime dėl pirmininko, o tada kalbėsime dėl pavaduotojų“, – pridūrė politikas.
Kaip jau buvo skelbta, trečiadienį parlamentarai pritarė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.
Rugpjūtį socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Seimo pirmininko postas atiteko socdemams. Pastarieji į parlamento vadovus pasiūlė J. Oleko kandidatūrą.
Dėl Seimo pirmininko skyrimo parlamentas sprendžia slaptu balsavimu.
