Kariuomenė: NATO naikintuvai atliko užduotį Lietuvos oro erdvėje, pavojaus signalų neužfiksuota

„Patvirtiname, kad šiandien NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai atliko užduotį Lietuvos teritorijoje, tačiau, nefiksavus signalų naikintuvų radarais ir vizualiai, užduotys buvo atšauktos“, – rašoma kariuomenės komentare spaudai.
Vokiečių leidinys „Bild“ anksčiau trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.
„Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos padidintu budrumu stebi oro erdvę ir, jei pasirodo signalai, galintys būti panašūs į taikinį, reaguoja pagal algoritmus. Signalų oro erdvės stebėjimą atliekantys kariai fiksuoja įvairių, esant poreikiui informuojamos kitos valstybės institucijos, jei reikia – skelbiamas oro pavojus, aktyvuojami NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai“, – aiškina kariuomenė.
„Nesant pagrįstų kriterijų, leidžiančių manyti, jog matomi signalai gali kelti grėsmę, šie veiksmai nėra atliekami arba atliekama tik dalis jų“, – pridūrė šalies ginkluotosios pajėgos.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.