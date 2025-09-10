Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
M. Jablonskis prezidento smalsumo nepatenkino: „Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų“

2025 m. rugsėjo 10 d. 16:23
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad „aušriečių“ į energetikos ministrus deleguotas Mindaugas Jablonskis susitikimo su šalies vadovu metu nevisiškai atsakė į jam pateiktus klausimus. Anot jo, prezidentas dar turės įvertinti visą turimą informaciją.
„Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų. Prezidentas priims sprendimą dėl kandidato įvertinęs visą turimą informaciją ir aplinkybes“,– teigė prezidento vyriausiasis patarėjas D. Matulionis.
Pasirašęs dekretą ir patvirtinęs nepilną naujosios Vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitinka su paskutiniais „aušriečių“ kandidatais į Ministrų kabinetą – laikinuoju aplinkos ministru Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu teisininku Mindaugu Jablonskiu.
Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.
Į energetikos ministrus siūlomas teisininkas M. Jablonskis tikino turintis pakankamai kompetencijų ir esąs pasirengęs prisiimti atsakomybę darbui naujojoje Vyriausybėje.
