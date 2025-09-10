M. Jablonskis prezidento smalsumo nepatenkino: „Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų“

„Ne į visus klausimus sulaukėme pilnų atsakymų. Prezidentas priims sprendimą dėl kandidato įvertinęs visą turimą informaciją ir aplinkybes“,– teigė prezidento vyriausiasis patarėjas D. Matulionis.
Pasirašęs dekretą ir patvirtinęs nepilną naujosios Vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitinka su paskutiniais „aušriečių“ kandidatais į Ministrų kabinetą – laikinuoju aplinkos ministru Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu teisininku Mindaugu Jablonskiu.
Pastarieji kandidatai paaiškėjo tik antradienį.
Į energetikos ministrus siūlomas teisininkas M. Jablonskis tikino turintis pakankamai kompetencijų ir esąs pasirengęs prisiimti atsakomybę darbui naujojoje Vyriausybėje.
Deividas MatulionisNemuno aušraEnergetikos ministras
