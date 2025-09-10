Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugsėjo 10 d. 17:27
R. Dilba: prezidentas šiandien dar nepriėmė sprendimo dėl P. Poderskio
2025 m. rugsėjo 10 d. 17:27
Lrytas.lt
Prezidentas dar nepriėmė sprendimo dėl „aušriečių“ pasiūlyto kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio, teigia šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
„Prezidentas šiandien nepriima sprendimo dėl kandidato ir turi sulaukti visos informacijos, priims sprendimą artimiausiu metu“,– trečiadienį žurnalistams teigė R. Dilba.
Povilas Poderskis
Prezidentas
Gitanas Nausėda
