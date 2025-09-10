Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

R. Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pirmuoju Seimo vicepirmininku siūlo R. Šukį

2025 m. rugsėjo 10 d. 10:28
„Nemuno aušros“ frakcija į Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo postą deleguos valdyboje esantį Raimondą Šukį, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šiandieną frakcija susirinko. Pirmuoju pavaduotoju bus siūlomas R. Šukys“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs Juozas Olekas valdančiųjų socialdemokratų buvo pasiūlytas į Seimo pirmininkus. Šis postas jiems atiteko rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Antradienį parlamentas turėtų apsispręsti dėl koalicijoje nebebūsiančios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio atleidimui iš Seimo pirmininko pareigų.
Dėl Seimo pirmininko skyrimo parlamentas sprendžia slaptu balsavimu.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Naujoji koalicija turės 82 mandatus.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraSeimo vicepirmininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.