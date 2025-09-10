Ruginienė kreipiasi į Seimo narius: pristatoma Vyriausybės programa

Pradėdama savo kreipimąsi į parlamentarus I.Ruginienė tikino, kad pristatoma programa užtikrins darbų tęstinumą, stabilumą ir visų valstybės grandžių sutelktą veikimą.
„Mano tikslas yra grąžinti valstybei stabilumą, telkti politinę bendruomenę ir visuomenę spręsti svarbiausius iššūkius ir pasirūpinti, kad 19-osios Vyriausybės pradėti darbai būtų sėkmingai tęsiami.
Būtent šiam tikslui ir buvo rašoma ši programa – buvo siekiama išryškinti naujosios valdančiosios koalicijos įsipareigojimus Lietuvos žmonėms, atsižvelgiant į jau padarytus darbus ir pasiektus rezultatus.
Todėl vertinant šią programą svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kas joje yra, bet ir į tai, ko čia nebėra“, – aiškino I.Ruginienė.
Paskirtoji premjerė atkreipė dėmesį, kad programoje nebėra ir įsipareigojimo didinti finansavimą gynybai iki 3,5 proc., nes šis skaičius jau yra pasiektas ir pranoktas – dabar gynybai išleidžiama 4 proc. nuo BVP, o vėliau valstybė yra įsipareigojusi išleisti iki 6 proc. BVP.
„Tiek daug pasiekti kai kurioms kitoms valdžioms nepavyko ir per visą kadenciją. Tai yra istoriniai sprendimai, kurių laukė Lietuvos žmonės. Todėl noriu padėkoti visiems, kurie prie to prisidėjo. Ačiū Jums“, – kalbėjo ji.
I.Ruginienė nurodė, kad Vyriausybė įsipareigoja tęsti 19-osios Vyriausybės tikslą – grąžinti valstybę į darnaus ir tvaraus vystymosi vėžes, rūpintis ja kaip visų piliečių bendruoju gėriu.
„Gyvename iššūkių kupinu laikotarpiu: Rusijos agresija ir sudėtinga geopolitinė situacija, iki pamatų sudrebinta tarptautinė tvarka, gilėjanti klimato krizė, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtra, nevaržomai auganti didžiųjų pasaulinių bendrovių įtaka, pasaulyje plintančių ligų grėsmė, blogėjanti demografinė situacija, nuolat brangstantis pragyvenimas.
Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos žmonių išreikšta politinė valia, nedviprasmiškai signalizuojanti politinio atsinaujinimo lūkestį, yra neginčijamas įpareigojimas ir imperatyvas naujai Vyriausybei išmintingai ir efektyviai spręsti šio laikmečio iššūkius, toliau tvirtinti ir puoselėti mūsų bendrus namus – Lietuvą“, – kalbėjo ji.
I.Ruginienė akcentavo saugumo klausimą kaip vieną svarbiausių šios Vyriausybės programos tikslų, tuo pačiu pabrėžė, kad saugumas – ir tvirtas socialinis pagrindas.
„Turime pažaboti nelygybę, viešosios paslaugos turi būti prieinamos visiems. O taip pat ir viešasis saugumas turi būti užtikrintas. Mes būsime saugūs tik tada, kai daugiau žmonių pasitikės mūsų valstybe, nesijaus atstumti ar nustumti į paraštes“, – aiškino ji.
Įvardijo esminius punktus
I.Ruginienė taip pat išskyrė 14 pagrindinių dvidešimtosios Vyriausybės veiklos krypčių:
1. Apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Užtikrinsime gynybos finansavimą, atitinkantį Lietuvos kariuomenės karinį patarimo poreikį bei reikiamą Šalies gynybą garantuojantį nekarinių sektorių finansavimą.
2. Auginsime Lietuvos ekonomiką. Skatinsime nacionalinio verslo plėtrą visoje Lietuvoje. Gerinsime šalies investicinį klimatą.
3. Gerinsime sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Užtikrinsime grįžtančių iš užsienio Lietuvos piliečių reintegraciją Tėvynėje.
4. Pažabosime kainų poveikį žmonių gyvenimui didindami jų pajamas. Užtikrinsime viešojo ir privataus sektoriaus atlyginimų augimą, mažinsime skurdą ir pajamų nelygybę.
5. Užtikrinsime lygias galimybes gauti kokybišką švietimą.
6. Ilginsime vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę. Didinsime valstybės įnašą į privalomojo sveikatos draudimo fondą. Stabdysime sveikatos paslaugų privatizavimo procesą, užtikrinsime deramą jų tinklą regionuose.
7. Gerinsime kelių būklę visoje Lietuvoje. Skubiai ieškosime lėšų įsteigto Kelių fondo finansavimui užtikrinti.
8. Investuosime į tvarią energetiką. Sieksime konkurencingos šildymo kainos visiems.
9. Stiprinsime viešąją tvarką. Didinsime teisėsaugos pareigūnų skaičių regionuose, investuosime į jų darbo sąlygas bei kvalifikaciją.
10. Kursime gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį.
11. Tausosime aplinką ir jos išteklius.
12. Puoselėsime atvirą, demokratinę visuomenę ir pilietinę tapatybę.
13. Stiprinsime regionus ir savivaldą.
14. Vykdysime aktyvią, konstruktyvią ir nuspėjamą užsienio politiką.
Apipylė klausimais
Po Vyriausybės programos pristatymo klausimų I.Ruginienei turėjo ir parlamento kolegos.
Liberalas Simonas Gentvilas paskirtajai premjerei priminė ministerijose pastaruoju metu vykusius nesusipratimus, susijusius su „Nemuno aušros“ lyderiu R.Žemaitaičiu.
„Čia aš užklausiu jūsų nuo Igno Hofmano. Ką jūs darysite, kad valstybinių įmonių Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje bei Energetikos ministerijoje, kuri priklauso „Nemuno aušrai“ neužvaldytų Remigijus Žemaitaitis taip, kaip jis stengėsi užvaldyti Žemės ūkio ministeriją? (...)
Ką jūs darysite, kad R.Žemaitaitis nevaldytų tiesiogiai ir neprikištų saulyčių į valstybines įmones?“ – klausė S.Gentvilas.
„R.Žemaitaitį apibūdinote kaip kažkokį virusą, kuris staiga ateis ir viską sugriaus. Aš tai taip nevadinčiau. Kaip bebūtų, tam tikrus strateginius sprendimus priima visa Vyriausybė, tai, man atrodo, tas kolektyvinis balsas tikrai suveiks“, – patikino I.Ruginienė.
Socialdemokratė Birutė Vėsaitė savo ruožtu kreipėsi į Ritą Tamašunienę, kuri paskirta vadovauti Teisingumo ministerijai.
Politikė domėjosi, kaip ruošiamasi įgyvendinti Konstitucinio Teismo sprendimą dėl partnerystės klausimo. Socialdemokratės klausimą palydėjo ir keli plojimai.
„Tikriausiai jūs matėte ir koalicijos sutartį, pasirašinėjote ir aktyviai dalyvavote kaip didžiausios frakcijos narė, tame procese. Yra prie koalicinės sutarties atskiras nutarimas, kalbantis taip pat apie jūsų keliamą klausimą dėl vienos lyties asmenų partnerystės įteisinimo.
Be abejo, Konstitucinis Teismas ir jo sprendimas yra gerbtinas, mes paieškokime, padarykime tam tikrus žingsnius, ir tie žingsniai galimi, mano vertinimu – tiek antra Civilinio kodekso knyga, tiek penktoji knyga.
Yra kolegų Seimo narių pasiūlymai dėl Artimo ryšio įstatymo, Civilinio kodekso tam tikrų pakeitimų, ir tie svarbūs klausimai, kurie nėra sureguliuoti, (...) juos galima sureguliuoti teisinėmis priemonėmis per tam tikrus teisės aktus“, – atsakė R.Tamašunienė.
Pildoma
