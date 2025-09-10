Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
VTEK: Kretingos savivaldybės taryboje dirbantis G. Venckus nepažeidė viešųjų ir privačių interesų

2025 m. rugsėjo 10 d. 10:25
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį konstatavo, kad Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Venckus nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, apribojančių atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims.
Anot komisijos, G. Venckus savivaldybės administracijai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) UAB „Kartografijos biuras“ vardu, pagal sutartis su fiziniais asmenimis, teikė parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
Šioje situacijoje svarbiu argumentu buvo laikoma tai, kad sklypų savininkai patys kreipėsi į savivaldybę su prašymais ir tik gavę iš savivaldybės projektavimo sąlygas, sudarė sutartis dėl projektavimo darbų su G. Venckaus atstovaujama bendrove.
Sudarytomis sutartimis G. Venckus įsipareigojo parengti žemėtvarkos projektus bei juos įkelti į ŽPDRIS. Sutartyse nėra nurodyta G. Venckui atlikti kitų veiksmų savivaldybėje ar ŽPDRIS.
Todėl komisija teigia priėjusi išvadą, kad G. Venckaus atlikti veiksmai yra iš esmės tik techninio pobūdžio ir nelaikytini atstovavimu fiziniams asmenims.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Kretingos rajono savivaldybėtaryba

