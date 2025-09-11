„Nemuno aušros“ lyderis į A. Širinskienės prašymą dėl jo apsaugos rimtai nežiūri: eilinis trolinimas

„A. Širinskienė, kai pabėgo iš „Nemuno aušros“, nubėgo pas Saulių Skvernelį, buvo įpratusi važinėti su limuzinu ir su vadovybės apsauga. Vakar suprato, kad namo jau jos nebeparveš vadovybės apsauga ir limuzinas, tai ji nori užtikrinti apsaugą ir, matyt, grįžti į „Nemuno aušrą“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Jeigu matėte visą laidą, nieko ten panašaus nebuvo. Eilinis trolinimas ir viskas“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, šią savaitę „OpTV“ tiesioginės transliacijos metu, kalbėdamas apie „aušriečių“ siekius, susijusius su LRT auditu ir „Ignitis grupe“, R. Žemaitaitis tikino, jog dėl šių iniciatyvų jis gali sulaukti provokacijų. Reaguodama į tokius pareiškimus, A. Širinskienė kreipėsi į Vadovybės apsaugos tarnybą (VAT), prašydama įvertinti parlamentarui kylančių grėsmių lygį ir, esant poreikiui, skirti jam apsaugą.
Visgi, R. Žemaitaitis tikina, jog jis kalbėjo apie neigiamą dalies visuomenės reakciją, šiam prakalbus apie „Igničio“ delistingavimą.
„Aš esu matęs visko gyvenime, kaip nutinka, kai politikai, pareigūnai pradeda kapstytis po tam tikrus dalykus. O kada aš pasiūlau, kad „Ignityje“ bus atliekamas auditas ir kad „Ignitis“ turi būti delistinguojamas – pasižiūrėkite, kaip Lietuvoje sukilo tie pagrindiniai veikėjai, kurie tose įmonėse siaučia“, – kalbėjo politikas.
Tačiau, „aušriečio“ teigimu, Lietuvoje valstybei reikšmingus sprendimus priimantiems politikams turėtų būti užtikrinama apsauga.
„Aš manau, kad didžioji dalis politikų dėl to, kas vyksta kaimyninėse šalyse, tikrai turėtų jaustis pakankamai nesaugiai. (...) Ne kartą esu įspėjęs valstybės pareigūnus, kad valstybės apsauga turėtų būti. Nesvarbu, ar tu esi ministras, ar Seimo narys, ar meras, ar asmuo, kuris priima reikšmingus valstybei sprendimus. Deja, pas mus yra kitaip“, – pabrėžė jis.
Vadovybės apsaugos įstatymas numato, kad saugomo asmens statusą gali gauti ir Seimo nariai, jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl politinės veiklos.
Saugomo asmens statusą pagal pareigas turi prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjeras.
Remigijus ŽemaitaitisAgnė Širinskienėapsauga
Rodyti daugiau žymių