A. Širinskienė įstojo į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“

2025 m. rugsėjo 11 d. 07:34
Karolina Konopackienė
Parlamentarė Agnė Širinskienė pranešė įstojusi į Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
„Jungiuosi prie „Vardan Lietuvos“ nes tikiu, kad esame tie, kurie nešame pokytį ir aukštesnę politikos kultūrą į Lietuvą. Ne kartą sakiau, kad atėjau į Seimą dirbti, o ne bandyti ko nors reikalauti ar vaikytis aukštesnių postų. Siekiu konstruktyvaus, kokybiško ir rinkėjams aktualaus darbo teisėkūros srityje – toks buvo mano pagrindinis tikslas einant į Seimo rinkimus ir aš jo laikausi“, – pranešime sakė A. Širinskienė.
A. Širinskienė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje dirba nuo šių metų pradžios.
ELTA primena, kad į Seimą su „Nemuno aušra“ išrinkta Agnė Širinskienė sausio mėnesį prisijungė prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“.
Sprendimą trauktis iš „aušriečių“ frakcijos parlamentarė priėmė dėl nesutarimų su „Nemuno aušros pirmininku R. Žemaitaičiu.
