Buvęs prezidento G. Nausėdos patarėjas L. R. Galinis nuteistas už kyšininkavimą

2025 m. rugsėjo 11 d. 14:44
Buvęs prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Liutauras Robertas Galinis nuteistas už kyšininkavimą, kai dirbo Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigos „Klaipėdos šventės“ vadovu.
Vilniaus apygardos teismo ketvirtadienį paskelbtu nuosprendžiu jam skirta 19 700 eurų bauda. Iš nuteistojo taip pat bus išieškota kyšio vertę atitinkanti pinigų suma – 1 000 eurų.
Bylos duomenimis, būdamas valstybės tarnautoju prilygintu asmeniu, L. R. Galinis susitarė ir priėmė kyšį.
Teismas paskelbė, kad nuteistajam atimama teisė trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.
Kartu su L. R. Galiniu nuteistas renginių techniniu aptarnavimu užsiimančios įmonės „RTA grupė“ direktorius Michailas Moldavskis bei jo vadovaujamai įmonė kaip juridinis asmuo.
M. Moldavskį ir įmonę teismas pripažino kaltais dėl papirkimo, M. Moldvaskiui skirta 14 700 eurų bauda, o įmonei – 15 000 eurų bauda.
Nė vienas kaltinamųjų savo kaltės teisme nepripažino.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikto ikiteisminio tyrimo duomenimis, buvęs „Klaipėdos šventės“ vadovas paėmė kyšį už tai, kad verslininko M. Moldavskio vadovaujamai ir su juo susijusioms bendrovėms būtų sudarytos išskirtinės sąlygos dalyvauti bei laimėti 2021 metų Jūros šventės renginiams skirtos įrangos ir paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus.
L. R. Galinis anksčiau buvo nubaustas 1 500 eurų administracine bauda už netinkamą COVID-19 valdymą Jūros šventėje.
Viešajai įstaigai jis vadovavo tris mėnesius – nuo 2021 metų birželio vidurio iki rugpjūčio pabaigos. Tų metų kovą L. R. Galinis pasitraukė iš prezidento patarėjo pareigų.
L. R. Galinis yra žinomas renginių ir vestuvių planuotojas.
