D. Šakalienė: sprendimus dėl poligonų sulėtino Vyriausybės formavimo procesas

„Vyriausybės pasikeitimas yra toks procesas, kuris, švelniai tariant, sulėtina (kitus darbus – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Šakalienė.
Kaip jau buvo skelbta, rugpjūčio pabaigoje ministrė pranešė, jog artimiausiu metu ketinama sulaukti galutinio kariuomenės vertinimo ir atrinkti dvi kariniam poligonui tinkamiausias šalies teritorijas.
Šiuo metu, teigė politikė, visi darbai iš karinės ir techninės pusės yra atlikti. Anot jos, liko tik liko politinio lygio klausimai.
„Reikės padaryti nemažai politinio darbo. Tam turi būti pabaigta formuoti Vyriausybė, turime susėsti su aukščiausiais valstybės vadovais, priimti tam tikrus sprendimus ir kalbėtis su konkrečiomis savivaldybėmis“, – nurodė ministrė.
Ji pažymėjo, kad pokalbiai su savivaldybėmis, kurių teritorijoje galėtų atsirasti karinis poligonas, dar neprasidėjo, bet žada, kad sprendimai bus priimti netrukus.
Pasak jos, pirmiausiai bus kalbamasi su atskiromis savivaldybėmis ir tik tada planuojama visuomenei pristatyti poligonui tinkamas teritorijas.
„Ką esame pažadėję – to ir laikomės. Jokių siurprizų savivaldybėms negali būti“, – sakė D. Šakalienė.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Aplinkos ministerija nurodė septynias naujam kariniam poligonui tinkamas teritorijas. Vis tik, kaip tuomet pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), brigados dydžio poligonui reikalingo 20 tūkst. hektarų ploto vienoje vietovėje nėra.
Seimo rudens sesijai KAM planuoja paruošti reikalingus teisės aktų projektus ir pateikti galutinį pasiūlymą dėl poligono, kaip kad įpareigojo vasaros pradžioje posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT).
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
Dovilė ŠakalienėpoligonasSaugumas
Rodyti daugiau žymių