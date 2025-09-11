Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos diena

Į šalį grįžo už neva šnipinėjimą Baltarusijoje kalėjusi lietuvė

2025 m. rugsėjo 11 d. 15:00
Ketvirtadienį į Lietuvą sugrįžo į laisvę paleista dėl šnipinėjimo Baltarusijoje kalinta Elena Ramanauskienė, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Išlaisvintą lietuvę pasienyje su Baltarusija pasitiko užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šiuo metu jai suteikiama būtinoji medicinos ir kita reikalinga pagalba.
E. Ramanauskienė Baltarusijoje buvo neteisėtai kalinama ir 2024 metų vasarą nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme pagal sufabrikuotus kaltinimus šnipinėjimu.
Pasak ministerijos, šis išlaisvinimas yra nuoseklaus Lietuvos diplomatų, kitų šalies institucijų ir bendradarbiavimo su JAV diplomatais rezultatas.
„Lietuva rūpinasi savo žmonėmis ir jų nepalieka bėdoje. Lietuvos piliečių saugumas yra mūsų prioritetas, todėl dedame visas pastangas, kad mūsų piliečiai, atsidūrę nedemokratinių režimų nelaisvėje, būtų sugrąžinti namo“, –teigė K. Budrys.
„Šiandien tikrai galime pasakyti, kad Lietuvos diplomatų, įsitraukusių institucijų ir bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) dėka galime pasidžiaugti, kad pagaliau ją (E. Ramanauskienę – ELTA) turime savo žemėje, kad jos šeima gali džiaugtis jos sugrįžimu“, – pridūrė ministras.
Skelbiama, kad Baltarusijos režimas taip pat paleido dar penkis Baltarusijoje kalėjusius Lietuvos piliečius.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1200 oficialiai pripažintų politinių kalinių.
ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje šalies vadovas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
Kęstutis Budrys Baltarusija Užsienio reikalų ministerija (URM)

