J. Olekas: J. Sabatauskas galėtų būti skiriamas KT teisėju, jis atitinka visus reikalavimus

„Julius Sabatauskas, mano supratimu, atitinka visus tuos reikalavimus“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
„Svarbu turėti gerą specialistą (…). Žmogus turi patirties, čia nėra pirmas atvejis. Mes patyrusius teisininkus esame skyrę“, – kalbėjo parlamento vadovas, paklaustas, ar Seimo nario skyrimas teisėju nėra politizavimas.
Klausimą dėl J. Sabatausko skyrimo KT teisėju trečiadienį vykusio Seimo posėdžio metu iškėlė konservatorius Jurgis Razma. Pasak jo, toks sprendimas prieštarautų Konstitucijai, mat J. Sabatauskas neatitinka reikalavimo turėti 10 metų teisinio darbo stažą.
Tiesa, pats J. Sabatauskas tikina, jog buvimas Seimo nariu taip pat yra teisinis darbas.
„Tegul konservatoriai pasikelia savo Vyriausybės 1998 m. nutarimą dėl teisinių pareigybių sąrašo (…). Ten Seimo narys yra įvardintas kaip teisinė pareigybė“, – kalbėjo parlamentaras.
„Mes nuo pat nepriklausomybės atkūrimo tą darome“, – pridūrė jis, akcentuodamas, jog tai neturėtų būti prilyginama KT politizavimui.
ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
KT kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. KT teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys KT teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras.
Juozas OlekasJulius SabatauskasKonstitucinis Teismas
