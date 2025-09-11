Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugsėjo 11 d. 19:18
Lrytas iš gaisro Vilniaus pašonėje prieigų: ką išgirdo ir apie ką pirmiausia pagalvojo gyventojai
2025 m. rugsėjo 11 d. 19:18
Lrytas Premium nariams
Vilniaus pašonėje esančioje Baltosios Vokės gatvėje – jau šiek tiek ramiau, nors dar ką tik netoliese gyvenantys žmonės čia stebėjo tokius vaizdus, kokių gyvenime iki šiol dar nebuvo regėję.
Daugiau nuotraukų (21)
Gaisras
sprogimas
Dujos
