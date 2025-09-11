Šalies vadovas šiuo metu yra patvirtinęs nepilnos sudėties Vyriausybę. Joje trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
Į aplinkos ministrus I.Ruginienė pateikė P.Poderskį. G.Nausėda yra sakęs, kad jo ministru nebemato, tačiau persigalvojo ir trečiadienį Prezidentūroje jį dar kartą priėmė pasikalbėti.
Neoficialiai su Lrytas kalbėję socialdemokratai sakė, kad G.Nausėda taip nori energetikos ministro kėdėje demokratų deleguoto nepartinio Ž.Vaičiūno, jog sustumtų pastą atgal į tūbelę ir ne su didele laime, bet skirtų P.Poderskį ministru.
Tiesa, tokie mainai nedomina R.Žemaitaičio. Jis į energetikos ministrus pateikė Mindaugo Jablonskio kandidatūrą. Tačiau, Lrytas šaltinių žiniomis, šansų, kad jis galėtų praeiti prezidento barjerą, praktiškai nėra.
Šaltiniai tvirtina, kad tiek „aušriečiai“, tiek socialdemokratai piktinasi aktyviu prezidento kišimusi į Vyriausybės formavimo procesą. Ministrų kabinete esą G.Nausėda ir taip turi Kęstutį Budrį ir Dovilę Šakalienę, kurių labai norėjo, tad trečias savas ministras jau būtų per daug.
Socialdemokratų mohikanas Vytenis Povilas Andriukaitis prieš kelias dienas kalbėdamas su Lrytas pareiškė, kad G.Nausėdai reikėtų pasiskaityti Konstituciją ir suvokti, jog jo balsas yra tik patariamasis.
Vis dėlto, Lrytas šaltinių teigimu, I.Ruginienė nusprendė nesipykti su šalies vadovu ir sutikti su jo siūlomais mainais. Apie tai ji informavo ir R.Žemaitaitį. Šis neliko patenkintas.
Lrytas žiniomis, jei G.Nausėdai pateikti kandidatai ir vėl netiks, „aušriečiai“ gali žengti dar toliau ir teikti partinius asmenis. Prezidentas yra ne kartą pažymėjęs, kad „Nemuno aušros“ narių ministrais netvirtins.
„O kur dar nusileisti? Žemiau jau tik dugnas“, – Lrytas teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs „aušrietis“, paklaustas, ar nusileis prezidento norams.
„Aušriečiai“ ketvirtadienį Seime atrodė įpykę, o pats R.Žemaitaitis situaciją komentavo abstrakčiai.
„Žinių bent jau kol kas aš negavau. Yra pateikti (kandidatai, – Lrytas), manau, prezidentas vadovaujasi Konstitucija. (Kandidatus, – Lrytas) teikia valdančioji dauguma, jie yra teikiami visos valdančiosios daugumos. Realiai tokia sudėtis ir turi būti patvirtinta“, – tvirtino R.Žemaitaitis.
Ar teiks partinius kandidatus, jei nepraeis jau pateikti nepartiniai, politikas neatsakė, tačiau užsiminė apie galimybę Lietuvoje turėti mažumos Vyriausybę, kitaip tariant, kad „Nemuno aušra“ gali trauktis iš koalicijos.
„Aš matau, kad esant ekonominiam, kariniam nestabilumui mes galime turėti mažumos Vyriausybę. Tą aš realiai matau ir sakiau jau rugpjūčio mėnesį. Arba mes čia toliau važiuojame į chaosą valstybėje, arba į stabilumą ir dirbame.
Aš už tai, kad būtų stabilumas, ramybė ir darbas. Kokį modelį pasirinks, nes aš esu pasirinkęs modelį, o kokį modelį pasirinks kiti politikai, tai jų ir klauskite“, – teigė „aušriečių“ pirmininkas.
Į aplinkos ministres R.Žemaitaitis anksčiau teikė Renatos Saulytės kandidatūrą, tačiau ji net nepasiekė Prezidentūros.
