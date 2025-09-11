Pasienyje – neįprasta situacija: iš Baltarusijos kalėjimo paleistas vyras atsisako vykti į Lietuvą

Šią informaciją Lrytas patvirtino užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atstovė Kristina Belikova. Pirmasis šią žinią paskelbė portalas 15min.
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pranešė, kad į Lietuvą atvežti iš Baltarusijos kalėjimų paleisti 52 kaliniai, tarp jų ir šeši Lietuvos piliečiai.
Tačiau, kaip skelbia portalas 15min, vienas iš paleistų kalinių – buvęs baltarusių opozicijos lyderis M.Statkevičius, atsisako palikti Baltarusiją.
Pasienio kameros esą užfiksavo, kaip prie atitvarų sėdi vyras su kalinio rūbais, o šalia jo stovi kostiumu apsirengęs kitas vyras.
15min šaltinių duomenimis, kartu su M.Statkevičiumi pasienyje liko ir į Lietuvą vykti nepanoro Minsko režimo kalintas Baltarusijos filosofas Vladzimiras Mackevičius, profsąjungų lyderis Henadzijus Fedynyčius, baltarusių pilietinės kampanijos „Europos Baltarusija“ aktyvistas Maksimas Viniarskis.
Tačiau Užsienio reikalų ministerija (URM) žinių apie kitus asmenis, atsisakančius kirsti pasienį, sako neturinti.
G.Nausėdos teigimu, tarp daugiau nei 50-ies išlaisvintųjų yra ir Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos bei Prancūzijos piliečių.
Siekiant išvengti galimo įkalinimo, prezidentas paragino piliečius ir toliau susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Baltarusiją.
„Privalome nepamiršti, kad kaimyninėje šalyje vis dar yra 1 tūkst. įkalintų politinių kalinių. Tarp jų – ir lietuviai. Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės – susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją, siekiant išvengti nesusipratimų ir galimo įkalinimo“, – kalbėjo šalies vadovas.