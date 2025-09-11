Lrytas Premium prenumerata tik
Pokštas ar realybė? Seimo valgykloje – anonsas apie neįprastus G. Drukteinio pietus

2025 m. rugsėjo 11 d. 12:35
Seime ketvirtadienį buvo anonsuoti neįprasti pietūs. Pranešta, kad socialdemokratas Giedrius Drukteinis pagaliau įgyvendins savo dar prieš kelis mėnesius duotą pažadą. Seimo valgykloje jis turėjo suvalgyti savo kaklaraištį.
Anonsas apie tokį įvykį – lapelis su užrašu, kad performansas vyks 13 valandą – ant vieno iš Seimo valgykloje esančių stalų atsirado ketvirtadienį ryte. Tiesa, labai greitai jis buvo pašalintas.
Lrytas susisiekus su G.Drukteiniu, šis patikino, kad pranešimas apie tokį įvykį – paprasčiausias kolegų „patrolinimas“. Pažadą jis vis tik ketina įgyvendinti, bet dar ne šiandien.
„Nieko nežinau. Gal „trolinimas“. Nežinau. Kažkada tai bus, be abejo, bet ne šiandien. Tikrai ne šiandien“, – nurodė G.Drukteinis, pažymėdamas, kad ketvirtadienį jo laukia įprasti pietūs.
Tai kiek dar reikės laukti, kol pažadai bus įgyvendinti?
„Jau nebeilgai“, – nedetalizavo politikas.
Pažadą suvalgyti savo kaklaraištį G.Drukteinis davė įsitikinęs, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas po jį užklupusių skandalų virtinės išlaikys savo postą ir nesitrauks.
Liepos pabaigoje G.Paluckas paskelbė apie pasitraukimą.
