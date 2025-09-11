Pokštas ar realybė? Seimo valgykloje – anonsas apie neįprastus G. Drukteinio pietus

Anonsas apie tokį įvykį – lapelis su užrašu, kad performansas vyks 13 valandą – ant vieno iš Seimo valgykloje esančių stalų atsirado ketvirtadienį ryte. Tiesa, labai greitai jis buvo pašalintas.
Lrytas susisiekus su G.Drukteiniu, šis patikino, kad pranešimas apie tokį įvykį – paprasčiausias kolegų „patrolinimas“. Pažadą jis vis tik ketina įgyvendinti, bet dar ne šiandien.
„Nieko nežinau. Gal „trolinimas“. Nežinau. Kažkada tai bus, be abejo, bet ne šiandien. Tikrai ne šiandien“, – nurodė G.Drukteinis, pažymėdamas, kad ketvirtadienį jo laukia įprasti pietūs.
Tai kiek dar reikės laukti, kol pažadai bus įgyvendinti?
„Jau nebeilgai“, – nedetalizavo politikas.
Pažadą suvalgyti savo kaklaraištį G.Drukteinis davė įsitikinęs, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas po jį užklupusių skandalų virtinės išlaikys savo postą ir nesitrauks.
Liepos pabaigoje G.Paluckas paskelbė apie pasitraukimą.