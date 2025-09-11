Prasidėjo konferencija „HR Savaitė Lietuva“: ko nepraleisti

Organizatoriai žada, kad konferencija taps nepamirštama patirtimi visiems, kurie domisi verslų ir organizacijų kultūros ateitimi bei ten dirbančiais žmonėmis.
Šių metų konferencijoje dalyvių, kurių gyvai susirinkt net 1700, laukia intensyvi ir turinio kupina programa. Žiniomis dalinsis ne tik vietos ekspertai ir profesionalai – į Lietuvą atvyksta žinomi personalo valdymo, vadovavimo, talentų pritraukimo ir darbuotojų įsitraukimo ekspertai, kurie dalinsis naujausiomis įžvalgomis bei praktinėmis patirtimis.
Laukiami pranešėjai
Pirmąją konferencijos dieną geltonojoje salėje nuo pat ryto savo įžvalgomis dalinsis Skandinavijoje itin vertinamas komunikacijos ekspertas Antoni Lacinai. Jo sukurta CARE kultūra (Connection – Attention – Recognition – Energy, iš angl.: Ryšys – Dėmesys – Pripažinimas – Energija) tapo kertiniu principu organizacijose, siekiančiose didesnio įsitraukimo ir emocinio ryšio komandoje. A. Lacinai yra tris kartus išrinktas populiariausiu pranešėju Švedijoje.
Neuroįvairovės ekspertas iš Jungtinės Karalystės Theo Smithas pasakos apie neuroįvairovės darbe svarbą. „Jei išstumsime nuostabius protus, ką iš tiesų ir darome – sakydami, kad jie yra keisti, stumiame juos iš visuomenės, darbo vietų, bendruomenių, tyčiojamės iš jų mokyklose, vėliau suprasime, kokį poveikį tai turėjo mūsų planetos ateities tvarumui, inovacijoms ir mums, kaip žmonijai, siekiančiai sėkmės šioje planetoje“, – sako ekspertas, patarėjas, tarptautinis pranešėjas, apdovanojimų pelniusios knygos „Neurodiversity at Work“ (liet. „Neuroįvairovė darbe“) bendraautoris.
Konferencijos programoje – ne tik užsienio svečiai, bet ir stiprūs Lietuvos vardai. Edukologė ir švietimo lyderė Austėja Landsbergienė kalbės apie pozityvios disciplinos principus organizacijose, kaip auginti savivaldžius, atsakingus žmones – tiek ugdymo įstaigose, tiek darbo kolektyvuose. Pranešime ji aptars, kaip pagarba ir aiškūs susitarimai gali pakeisti santykius darbo aplinkoje.
Apie tai, kodėl šiuolaikinės organizacijos turi bendradarbiauti net su konkurentais, kalbės Paul Skinner – strateginio mąstymo ekspertas ir knygų „Collaborative Advantage“ bei „The Purpose Upgrade“ autorius. Jo vizija – pasaulis, kuriame vertė kuriama bendradarbiavimo, o ne varžymosi keliu. Verslo istorikas, profesorius, autorius ir pagrindinis pasaulinių konferencijų pranešėjas Martinas Gutmannas, dėmesį skiriantis lyderystės temoms, kvies susimąstyti, ar iš tiesų garbiname tinkamus lyderius.
Pranešimai bus skaitomi trijose salėse Dvi dienas vyksianti konferencija „HR savaitė Lietuva“ pranešėjų kvies klausytis trijose salėse. Geltonojoje, kurią remia „Labbis“, bus kalbama apie lyderystę, strategiją, joje savo pranešimus skaitys ir svečiai iš užsienio. Raudonojoje, kurią remia LTG, pagrindinės temos bus darbuotojų atranka, darbdavio įvaizdis, įvairovė ir įtrauktis. O mėlynojoje, kurios rėmėju tapo draudimo bendrovė „If“, bus kalbama apie organizacijų kultūrą ir gerą savijautą.