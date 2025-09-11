R. Šukys tapo pirmuoju J. Oleko pavaduotoju

Ketvirtadienį už tokį nutarimą balsavo 82 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 26 parlamentarai susilaikė.
Pernai į Seimą sugrįžęs teisininkas R. Šukys dirbo parlamente 2000–2012 m. Taip pat jis turi darbo patirties Vyriausybėje – 2006–2007 m. ėjo vidaus reikalų ministro pareigas, 2010–2012 vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijai.
Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigos atsilaisvino, nes jas anksčiau užėmęs socialdemokratas J. Olekas išrinktas naujuoju parlamento vadovu.
Pagal Seimo statutą, parlamento pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip 7 pavaduotojus. Seimo pirmininko teikimu Seimas vieną iš vicepirmininkų paskiria pirmuoju pavaduotoju.
Šiuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai pirmasis jo pavaduotojas R. Šukys, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai atstovaujanti Aušrinė Norkienė, socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovė Daiva Žebelienė.
Juozas OlekasNemuno aušraLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių