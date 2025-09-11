Seimo vadovybėje – rokiruotė: paaiškėjo, kam atiteko svarbiausi postai

Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju paskirtas „Nemuno aušros“ atstovas Raimondas Šukys. Už tokį nutarimą balsavo 82 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 26 parlamentarai susilaikė.
Taip pat į vicepirmininkus patvirtinta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narė Aušrinė Norkienė. Per slaptą balsavimą ketvirtadienį jos kandidatūrą palaikė 96 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 10 susilaikė.
Šių pasikeitimų prireikė performavus valdančiąją koaliciją.
Seimo pirmininko pavaduotojais išlieka ir socialdemokratės Rasa Budbergytė bei Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušrietė“ Daiva Žebelienė.
Pagal Seimo statutą, parlamento pirmininkas gali turėti ne daugiau kaip septynis pavaduotojus.
J.Oleko sekretoriatui vadovaus socialdemokratas sostinės tarybos narys Povilas Pinelis.
Darbą Seimo pirmininko komandoje taip pat pradės buvusio europarlamentaro J.Oleko biure dirbęs, buvęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Saulius Stripeika. Kaip patarėja J.Oleko komandoje dirbs ir Gintarė Kačinskienė.
Seimo pirmininko padėjėjais bus Arvydas Domanskis ir Daiva Mikulskienė, iki šiol dirbusi socialdemokratų frakcijos parlamente referente.
Persidalino komitetus
Socialdemokratai ir toliau vadovaus Aplinkos apsaugos, Ateities, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros, Švietimo, Užsienio reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetams.
Be to, iš demokratų jie paveldėjo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, į kurio vadovus bus siūlomas Rimantas Sinkevičius.
„Nemuno aušra“ be jau anksčiau vadovautų Audito, Ekonomikos, Sveikatos komitetų bei Energetikos ir darnios plėtros komisijos dar gavo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko postą. Jis iki šiol taip pat priklausė demokratams.
„Aušriečiai“ planuoja į jį deleguoti Kęstutį Bilių.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai iš demokratų perima vadovavimą Kaimo reikalų komitetui. Į jo vadovus bus deleguojamas Bronis Ropė.
Be to, „aušriečiai“ naujiesiems partneriams perleidžia Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą. O valstiečiai jį atiduoda Lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.
Į pirmininkus svarstoma deleguoti Jaroslavą Narkevičių.
Seimo pirmininkas J.Olekas ketvirtadienį ketina pateikti parlamentarams Statuto pataisas, numatančias energetikai skirto komiteto įkūrimą. Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis komitetas.
Šiuo metu Seime veikia Energetikos ir darnios plėtros komisija. Tačiau siekiant sustiprinti dėmesį energetikai, naujoji valdančioji dauguma nutarė pertvarkyti šią komisiją į komitetą.
Naujame komitete turėtų dirbti mažiausiai septyni parlamentarai. Kaip sutarė koalicijos partneriai, Energetikos ir darnios plėtros komitetui turėtų vadovauti „Nemuno aušros“ atstovas.
Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas.
