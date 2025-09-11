Sostinės pakraštyje startuos edukacinis žygis, skirtas pasirengimui ekstremalioms situacijoms

Vienas žygio organizatorių, Lietuvos šaulių sąjungos narys Rolandas Vaitekėnas sako, kad taktinių planų vertė atsiskleidžia tuomet, kai jie patikrinami praktikoje. Evakuacijos planai popieriuje atrodo tvarkingi ir aiškūs, bet realiomis sąlygomis jie gali tapti iššūkiu, ypač, kai tai liečia paprastus gyventojus. Kad tokio išbandymo netektų patirti netikėtai, būtina iš anksto ruoštis – ypač dabartiniame geopolitiniame fone, kai pasirengimas ekstremalioms situacijoms tampa dažniau ne pasirinkimu, o būtinybe.
„Tai pilotinis projektas, kurio tikslas su žygeiviais įveikti daugiau nei 20 km įvairiomis dangomis. Žygio metu laukia įvairios simuliacijos, specialistų pasakojimų apie pirmąją pagalbą, išvykimo krepšį, kaip veikti komandiškai. Gyventojų įsitraukimas padės įvertinti, kaip žmonės yra pasiruošę, kokių klausimų kyla daugiausiai, kaip galime pagerinti jų pasirengimą. Savo patirtimi ir įžvalgomis su mielu noru pasidalinsime ir su atsakingomis institucijomis“, – sako R.Vaitekėnas.
Pasak jo, žygio starto vieta pasirinkta neatsitiktinai. Salininkai ir jų apylinkės yra viena sparčiausiai augančių teritorijų Vilniuje. Gyventojų skaičius siekia apie 10 tūkst. tačiau reikia nepamiršti naujakurių, kurie dar nespėjo deklaruoti savo gyvenamosios vietos. Pagrindinė jungtis į Salininkus – Eišiškių plentas – viena judriausių sostinės arterijų, kuri yra įvardijama ir kaip vienas pagrindinių kelių evakuacijos atveju.
„Reikia pabrėžti, kad tai yra pačios Salininkų bendruomenės iniciatyva. Gyventojai yra neabejingi, žingeidūs ir jiems svarbu, kaip funkcionuotų infrastruktūra esat ekstremalioms sąlygoms. Natūralu, kad lengviausia pasitikėti tuo, ką pats išbandai ar patiri. Šis žygis ir yra apie tai“, – priduria vienas iš organizatorių.
Edukacinis žygis „Planas E“ Vilniuje startuos spalio 4 d. 9 val. Visi norintieji kviečiami pildyti dalyvio anketą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5g9Ts9LCiHRQjEG-xefNawqTh5fSZO_gFwLNYHesFRMcMg/viewform?usp=dialog
Naujausia ir aktualiausia informacija apie žygį ir jo programą skelbiama organizatoriaus Facebook
Organizatorių teigimu, ateityje būtų galima rengti ir daugiau edukacinių žygių kitose, judriose sostinės vietose ir kituose miestuose.