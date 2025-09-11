Tai konsultavo ar nekonsultavo? R. Žemaitaitis dėl M. Jablonskio jau kalba kitaip

Pats M. Jablonskis situacijos nekomentuoja, o R. Žemaitaitis keičia poziciją – aiškina, jog buvo ne taip suprastas. Anot Seimo nario, kandidatas į ministrus partijai neteikė konsultacinių paslaugų – „Nemuno aušra“ tiesiog pasinaudojo M. Jablonskio mintimis ir idėjomis iš jo publikacijų. Todėl, pasak parlamentaro, būtų klaidinga teigti, kad „aušriečiai“ atsidėkoja advokatui už pagalbą, siūlydami skirti jį Vyriausybės nariu.
R. Žemaitaitis anksčiau tvirtino, kad M. Jablonskis „aušriečius“ konsultavo rinkimų metu
Trečiadienį komentuodamas į energetikos ministrus pasiūlytą M. Jablonskio kandidatūrą, R. Žemaitaitis teigė, kad tai – „advokatas kolega“, išmanantis energetiką ir teisę bei konsultavęs partiją rinkimuose.
„Aš jį žinau, nes jis konsultavo energetiniais klausimais rinkimų metu, patardavo“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Rinkimų metu žmogus prisidėjo prie energetinių dalykų, kur jis konsultavo, kas turėtų būti koreguojama, kaip turėtų būti keičiama. Tai šitas žmogus ir yra pasirinktas“, – dėstė jis.
R. Puchovičius: konsultacijos buvo, bet aš nedalyvavau
„Nemuno aušros“ rinkimų štabui vadovavęs parlamentaras R. Puchovičius ketvirtadienį Eltai patvirtino, kad M. Jablonskis konsultavo partiją per rinkimus. Tačiau politikas detaliai aplinkybių nežinojo – tikina turėjęs kitų atsakomybių, todėl minėtose konsultacijose nedalyvavęs.
„Aš buvau štabo vadovas, tai mano darbui konsultacijų nereikėjo. Tai buvo konsultacijos tik energetikos klausimais. Bet čia nėra mano sritis, tai aš konsultacijose nedalyvavau. Bet kad tokios buvo konsultacijos – tai tikrai“, – Eltai sakė parlamentaras.
„Sunku pasakyti, nes aš pats nedalyvavau. Tai man sunku atsakyti. Žinau, kad jie buvo. Tik, aišku, turėjau kitas pareigas, turėjau kito daug darbo, tai aš net neturėjau daug laiko pasigilinti, kaip ten vyko“, – kalbėjo jis.
M. Jablonskis aplinkybių nekomentuoja
ELTA kreipėsi komentaro ir į patį M. Jablonskį. Teirautasi, ar jis rinkimų metu konsultavo „Nemuno aušrą“, jeigu taip – kokiais klausimais ir kokiu pagrindu, ar tokios paslaugos buvo deklaruotos VRK.
M. Jablonskio atstovaujamos advokatų kontoros „Glimstedt“ marketingo ir komunikacijos vadovė Anželika Voinė Eltai perdavė teisininko komentarą, tačiau jis atsakyti į klausimus – nepanoro.
„Į visus esminius klausimus išsamiai atsakiau susitikimo su prezidentu metu. Kol nepriimtas galutinis sprendimas, susilaikysiu nuo papildomų viešų komentarų“, – nurodė M. Jablonskis.
Partijos pirmininkas sako, kad buvo ne taip suprastas: konsultacijos nevyko
Eltai susisiekus su R. Žemaitaičiu ir detaliau pasiteiravus apie paties lyderio minėtas M. Jablonskio konsultacijas, „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino, kad trečiadienį žurnalistų buvo neteisingai suprastas. Seimo narys tikino asmeniškai su M. Jablonskiu rinkimų metu nekontaktavęs, patarimų ar konsultacijų – neprašęs.
Tuo metu trečiadienį minėtas konsultavimas, R. Žemaitaičio teigimu, apsiribojo tuo, kad „aušriečiai“ tam tikras idėjas iš M. Jablonskio tekstų žiniasklaidoje panaudojo savo rinkimų programoje.
„Ne, nekonsultavo. Ne taip supratot, nekonsultavo. Turiu omenyje, kas liečia energetikos sektorių, pagal jo tas pastabas, straipsnius, pagal publikacijas (buvo atsižvelgiama – ELTA)“, – Eltai komentavo R. Žemaitaitis.
„Iš straipsnių, iš tekstų, ką jis rašė, ką iš tikrųjų reikėtų koreguoti, ką reikėtų keisti – dalis, kaip čia pasakyti, nuomonės buvo įdėta (į rinkimų programą – ELTA)“, – tikslino jis.
R. Žemaitaitis patikino, kad M. Jablonskis neteikė partijai tokių konsultacijų, kurios dėl savo pobūdžio turėtų būti deklaruojamos VRK.
„Ne, ne, ne. Čia tokių net nebūčiau pagalvojęs“, – sakė jis.
„Tai tokiu atveju, kai nueini pas pramonininkų konfederaciją ir kai pramonininkai tau duoda 20– 50 rinkiminių punktų, tai čia klausimas – konsultacija ar ne konsultacija“, – pavyzdžiu situaciją iliustravo „aušrietis“.
Kadangi jokios konsultacijos nevyko, R. Žemaitaičio teigimu, neteisinga būtų manyti, jog partija, deleguodama advokatą į ministrus, taip atsilygina už anksčiau teiktą pagalbą.
„Čia grynai, kadangi jis rašo daug energetinėmis temomis. Kitomis irgi rašo – ekonominėmis, verslo temomis. Daug analizių dariausi. Žemės ūkio, pavyzdžiui, klausimais“, – pažymėjo Seimo narys.
Partija su M. Jablonskiu sutarčių dėl konsultavimo paslaugų nebuvo sudariusi
Įstatymas numato, kad politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugos, gautos pagal sudarytas sutartis, yra priskiriamos rinkimų išlaidoms.
VRK pateiktais duomenimis, su M. Jablonskiu „Nemuno aušra“ neturėjo sutarčių dėl konsultavimo paslaugų.
Tiesa, tam tikros paslaugos gali būti vertinamos ir kaip savanoriški darbai – tokiu atveju jie laikomi nepinigine auka. Vis tik, neatlygintinai atlikti darbai turi būti registruojami finansavimo apskaitos žiniaraštyje, nurodant, kas, kada ir kokius darbus atliko.
Kaip Eltą informavo VRK, „Nemuno aušros“ ataskaitoje duomenų apie M. Jablonskio suteiktus savanoriškus darbus – nėra.
„Patikrinę politinės partijos „Nemuno aušra“ politinės kampanijos žiniaraščio apskaitos duomenis neradome jokio įrašo apie p. Mindaugo Jablonskio atliktus savanoriškus darbus, susijusius su teisinių konsultacijų teikimu šiai politinei partijai“, – Eltai atsakė VRK patarėja Indrė Ramanavičienė.
„Taip pat nematome, kad partijos iždininkas būtų registravęs aukas ar politinės kampanijos metu patirtas išlaidas, susijusias su p. M. Jablonskiu ar advokatų kontora „Glimstedt“, – teigiama atsakyme.
ELTA primena, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos finansavimo aplinkybių.
STT teigimu, tyrimas atliekamas dėl galimai neteisėto politinių organizacijų, analitinių centrų ar politinių kampanijų finansavimo. Tarnybos teigimu, šiuo metu įtarimai niekam nėra pareikšti.
Tyrimas pradėtas po to, kai kanalas „Redakcija“ paviešino žurnalistinį tyrimą apie valdančiojoje daugumoje dirbančią „Nemuno aušrą“.
