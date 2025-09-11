Vilniuje tos pačios lyties porai įteiktas partnerystę patvirtinantis pažymėjimas

„Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo pripažįstančio tos pačios lyties porą. Tai istorinis momentas, svarbus ne tik Karolinai ir Eglei, bet ir visai mūsų visuomenei“, – ketvirtadienį feisbuke rašė Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis.
„Šis teismų žingsnis yra aiškus signalas parlamentui – privalome nebeatidėliodami įteisinti lygiavertį visų porų pripažinimą“, – pabrėžė parlamentaras.
Simbolinės žiedų sumainymo ir pažymėjimo įteikimo ceremonijos metu partnerių porą pasveikino ir sostinės meras Valdas Benkunskas.
„Šiandien Rotušėje simboliškai pasveikinau Karoliną ir Eglę – pirmąją Lietuvoje teismo pripažintą partnerių porą. Kartu pasveikinau ir visą komandą, lydėjusią porą visame nelengvame teisiniame procese. Linkiu, kad šis pavyzdys įkvėptų ir padrąsintų kitus“, – feisbuke rašė sostinės meras, pažymėdamas, kad Vilnius yra laisvas miestas, todėl jame savais gali jaustis visi norintys čia kurti savo gyvenimą.
Rugsėjo pradžioje V. Benkunskas pranešė, kad savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius tos pačios lyties poroms laikinai išduos partnerystės registravimą liudijantį dokumentą.
ELTA primena, kad pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas pripažino dviejų moterų partnerystę. Tai pirmasis teismo sprendimas Lietuvoje dėl tos pačios lyties poros partnerystės pripažinimo.
Šioje byloje kaip suinteresuoti asmenys dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius bei Teisingumo ministerija. Apylinkės teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
Sprendimą teismas priėmė nagrinėdamas bylą, kurią inicijavo Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA), bendradarbiaudama su advokatu Aivaru Žilvinsku. Teismas tenkino dviejų pareiškėjų prašymą pripažinti jų bendrą gyvenimą partnerystės forma ir įpareigojo valstybę šiuos santykius įregistruoti.
Šis sprendimas priimtas po Konstitucinio Teismo 2025 m. balandžio 17 d. nutarimo, kuriuo pripažinta, kad valstybės neveikimas partnerystės srityje pažeidžia Konstituciją.
Nors įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs partnerystės teisinio reguliavimo, teismas pažymėjo, kad teisės spraga negali būti pagrindas ignoruoti žmonių teises.